Arte 8 Bar: Para mais tarde recordar

Fotografias e “spicy cocktails”: a combinação deste novo bar do Bairro Alto, em Lisboa

Mário João

As paredes que outrora, no Bairro Alto, acolheram as noites do Sétimo Céu são as que servem agora para expor a coletiva de fotografia que decora o Arte 8 Bar. As cerca de 70 imagens – de fotojornalistas como Mário Cruz, Eduardo Gageiro, coletivo Didiarte, José Carlos Carvalho ou Luís Barra – foram escolhidas pelos próprios autores, a convite de Paulo Lopes e Miguel Gomes Silva, dois dos três sócios (o outro é Fabrício Silva) deste novo bar lisboeta. “O Arte 8 foi pensado para quem gosta de fotografia, de ver e de fotografar, mas não só. Queremos que seja um lugar para todos os que gostam de se divertir e beber um copo”, diz Paulo Lopes.

A carta tem tudo o que um bar deve ter, da cerveja (incluindo artesanal) às bebidas brancas, e ainda uma lista de “spicy cocktails”, a especialidade da casa, feitos com malaguetas e gengibre e inspirados numa viagem que Paulo Lopes fez à Tailândia. Até às onze da noite, o serão faz-se com música ambiente e luz suficiente para se ver a exposição, mas depois, a partir dessa hora, as luzes baixam e os djs tomam conta da casa que, apesar de pequena, permite que se dance nas duas salas. A programação inclui festas temáticas e às sextas a banda sonora vagueia entre os ritmos dos anos 80 enquanto que, aos sábados e vésperas de feriado, reinam os sons do house.

Arte 8 Bar > Tv. da Espera, 54, Lisboa > T. 93 555 5541 > qua-qui, dom 19h-2h, sex-sáb até 3h