O Gosto dos Outros... Benedita Pereira

Nascida e criada no Porto, a atriz cedo descobriu outras cidades que a apaixonam, como Lisboa e Nova Iorque

1. Brick Clérigos, Porto

Na mesa comunitária deste restaurante da Baixa do Porto, junto à Torre dos Clérigos, a atriz nunca se sente sozinha. “O ambiente tem muita graça, gosto imenso das pessoas e a comida é boa, saudável e fresca”, diz.

2. Entre Tanto, Lisboa

Este palacete no Príncipe Real, que congrega lojas de moda, acessórios, decoração e brinquedos, é um dos locais onde a atriz mais gosta de fazer compras. “Tem várias marcas portuguesas que estão a começar. É importante apadrinhá-las”, defende. “Encontro sempre qualquer coisa de diferente.”

3. Central Park, Nova Iorque

Benedita saiu da casa dos pais, no Porto, aos 17 anos e a Big Apple deverá ser a cidade onde passou mais tempo na idade adulta, a estudar e a trabalhar. “Lá ganhei o hábito de andar a pé, nomeadamente no Central Park”, recorda. “É uma espécie de meditação, mesmo em lugares cheios de pessoas consigo encontrar o silêncio.”

4. Fábulas, Lisboa

Pelo ambiente no inverno e pela esplanada no verão, este restaurante /café do Chiado, na Calçada Nova de S. Francisco, é um dos locais preferidos de Benedita Pereira. “Tem um menu ótimo, vou lá tanto para beber um simples chá como para fazer uma refeição completa”, conta.

5. Parque da Cidade do Porto

“Já corri em muitos sítios, mas não há nada igual a este parque, tem uma vista brutal”, comenta Benedita.

6. Perfumarias

Nas perfumarias diz que adora experimentar maquilhagem. “É daquelas coisas fúteis que me dão prazer e que costumo partilhar com a minha mãe e a minha irmã”.