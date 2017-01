Em Santa Maria da Feira, a Festa das Fogaceiras está quase a começar

Santa Maria da Feira volta a cumprir o voto secular na Festa das Fogaceiras com um cortejo no próximo dia 20, onde só as donzelas desfilam. O programa associado à comemoração inclui muitas atividades e só termina no final de janeiro

Esta não é uma festa só para mulheres, embora seja delas a organização, os enfeites e o cortejo cívico. Eles ficam a ver o desfile, os concertos, o fabrico da fogaça e o teatro de revista. A Festa das Fogaceiras acontece todos os anos, a 20 de janeiro, dia de feriado municipal, em Santa Maria da Feira. O programa associado à comemoração já começou e só termina no final do mês. São 26, as atividades agendadas, envolvendo não só museus e escolas, mas também o Cineteatro António Lamoso e o Castelo da Feira.

A tradição cumpre-se, primeiro, com os mais pequenos a quem é transmitido “o saber da história” através de alguns dos mais emblemáticos objetos usados na festa – como a fogaça, as flores de papel ou as bandeirinhas –, além da partilha de experiências, em diversas oficinas que decorrem ao longo do mês nas escolas e museus.

O programa prossegue com grandes compositores no concerto de ano novo pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira, no Europarque, no dia 8, às 17 horas (€5-€6). Rodrigo Leão e Scott Matthew trazem na bagagem o álbum Life is Long para um melodioso concerto no Cineateatro António Lamoso, no dia 14, às 22 horas (€15).

No Castelo da Feira, a fogaça e a sua confraria são o centro das atenções, enquanto no Museu do Convento dos Lóios a festa faz-se em família, com pais, avós, filhos e netos a participar em diferentes atividades grátis (dia 29, 15h).

Em dia de feriado municipal, a 20 de janeiro, cumpre-se então aquela que é mais antiga e simbólica festa feirense tendo por base a fogaça, um pão doce oferecido a S. Sebastião, em agradecimento pela proteção contra a peste negra. Este é um momento repetido há mais de cinco séculos. O cortejo sai da Câmara Municipal às 10 e 30 e segue para a Igreja Matriz, onde é celebrada a missa. À tarde, a partir das 15 e 30, as meninas voltam às ruas do centro histórico para cumprirem a promessa. E, à noite, no Cineteatro António Lamoso, há teatro de revista com Ou Fizeste ou Estás para Fazer, numa apresentação crítica e mordaz, divertida e irónica à sociedade feirense.

Festa das Fogaceiras > vários locais de Santa Maria da Feira > até 31 jan