O Gosto dos Outros... Rita Redshoes

Sobre Her, o seu novo disco, Rita Redshoes diz ser uma espécie de balanço, feito de sonoridades clássicas e centrado na questão do feminino. Apaixonada por jardins, a cantora e compositora conta por onde gosta de andar

Marcos Borga

1. Park Avenue, Nova Iorque

“Lembro-me de estar sentada, num final de tarde, a olhar em volta e houve qualquer coisa naquela arquitetura que me marcou”, conta Rita sobre a conhecida avenida de Manhattan. “Foi numa viagem que fiz, há mais de dez anos. Sempre que volto a Nova Iorque, passo por lá. Nem que seja de táxi, já a caminho do aeroporto.”

2. Tiergarten, Berlim

É o maior parque de Berlim, cidade onde gravou o seu novo disco, Her. “Não ficava perto do estúdio, nem do sítio onde fiquei, mas foi o meu refúgio durante aqueles dias intensos. Andei por lá de bicicleta, a tentar descobrir todos os cantinhos, mas é muito grande”, diz. “É como uma certa esperança no meio daquela cidade, muito cinzenta e austera.”

3. Jardim Botânico, Lisboa

Já em pequena ia passear a este jardim na zona do Príncipe Real, com entrada pelo Museu de História Natural e da Ciência. “Ficava impressionada com aquele verde todo à minha volta”, conta Rita Redshoes que, sempre que pode, gosta de ali voltar. “É um dos jardins mais bonitos de Lisboa e tem também um borboletário.”

4. Jardim do Torel, Lisboa

Só há pouco tempo, Rita ficou a conhecer o Jardim do Torel, em Lisboa. “Acho que o jardim podia estar um bocadinho mais cuidado, mas é, sem dúvida, uma das melhoras vistas sobre a cidade.”

5. LX Factory, Lisboa

“Foi uma lufada de ar fresco” em Alcântara, uma zona de Lisboa que estava abandonada, e que “é assim uma espécie de minicidade dentro da cidade, com vivências – de dia e de noite – muito diferentes”, nota Rita. “Vou à descoberta, há sempre qualquer coisa nova.”

6. A Margarida, Leça da Palmeira

Descobriu este restaurante através de um amigo. “Sempre que vou ao Porto, quase que exijo lá ir. Tem uma açorda no pão maravilhosa.”