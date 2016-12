23 sugestões para dar as boas vindas a 2017

Em discotecas, associações, palácios, casinos, conventos e museus, são muitas as opções para entrar em 2017, em Lisboa e no Porto

Luísa Ferreira

LISBOA

Palácio Chiado

O Palácio Chiado propõe uma passagem de ano da época em que a aristocracia se reunia em grandes banquetes. O mestre de cerimónias será o Conde de Farrobo, organizador dos festins do então Palácio Quintela. O programa inclui arte, dança, música e iguarias dos restaurantes Sushic Chiado e Espumantaria do Mar. Para a madrugada,haverá música com dj e ceia. R. do Alecrim, 70, Lisboa > T. 91 947 1113 > 20h > Espumantaria do Mar: €75 (jantar), €150 (jantar + after dinner party) > Sushic Chiado: €190 (jantar), €250 (jantar + after dinner party) > €80 (after dinner party)

Convento do Beato

A 5.ª edição do Le Reveillon promete música dos anos 80 e 90, música do mundo, house e música comercial... para todos os gostos, portanto. O dress code para entrar no Convento do Beato é “elegante”, avisam. R. Beato, 48, Lisboa > T. 91 387 9404 > jantar 20h, festa 23h > festa €37,50 (com 3 bebidas), €40 (à porta, com 2 bebidas) > jantar €120 (com 2 bebidas na festa)

Barraca

Na Barraca, a passagem de ano fraz-se com a peça 1936, o Ano da Morte de Ricardo Reis, baseada no romance de José Saramago. Um dos programas inclui jantar, espetáculo e festa logo em seguida, com música, ceia e bebidas. Lg. de Santos, 2, Lisboa > T. 21 396 5360 > jantar 20h, €60 > festa 22h30, €45

LXM Lisbon

Passagem de ano regada com música eletrônica, com destaque para o principal djda noite, Boris Brejcha. Pavilhão 2 da Feira Internacional de Lisboa no Parque das Nações > R. do Bojador, Parque das Nações, Lisboa > T. 91 351 0599 > 22h > €30, €40

Fuse Funfarra Eletrónica

A quarta edição da festa tem como destaque a dupla berlinense M.A.N.D.Y. O tema será a tecnologia, não só na música, mas tambémno ambiente. Vários ambientes serão criados através de projeções lasers e luzes. Voz do Operário > R. da Voz do Operário, 13, Lisboa > T. 92 67 0690 > 22h > €30

Casa independente

A Casa Independente e o Andar de Cima convidaram para a comemoração um trio de djs: Celeste Mariposa, a radialista e dj Rita Maia e o dj Firmeza. Lg. Intendente, 45, Lisboa > T. 21 887 2842 > 22h > €20 (com uma bebida)

Bass Meets Techno NYE

As produtoras Kalimodjo e LX Music organizam uma festa de música eletrónica no Torreão Nascente, do Terreiro do Paço, com sons bass, techno e de fusão, prometendo duplas inesperadas de djs portugueses. Torreão Nascente do Terreiro do Paço > Pç. do Comércio, 91, Lisboa > T. 21 031 2700 > 22h30 > a partir de €15 (com 2 bebidas e uma taça de champanhe para quem chegar até meia-noite)

Musicbox

Boca de festa é o nome do escolhido para a festa de passagem de ano do Musicbox. O som ficará por conta de dj Satélite e Branko. R. Nova do Carvalho, 24, Lisboa > T. 21 347 3188 > 23h59 > €15

Lux Frágil

De Londres vem o dj Daniel Avery que promete uma festa com techno. Av. Infante Dom Henrique, Lisboa > 23h45 > valor divulgado na porta da festa

Museu da Carris

Sete horas de música e duas áreas distintas de dança com hits que passam pela pop, hip-hop e R&B. R. Primeiro de Maio, 101, Lisboa > T. 21 361 3087 > 23h > €40, €50 (dia 31), incluindo 5 bebidas de serviço (vodka/gin/whisky) e 1 cerveja

Lisboa Ao Vivo

O espetáculo ficará por conta de Bonga, Sérgio Godinho, Karina Gomes, Dino D’Santiago, Don Kikas, NBC, Otis, Luis Caracol, Nelo Carvalho e Ricky Boy. No valor do bilhete está incluída uma flute de champanhe e passas à meia noite, ceia de caldo-verde e pão-com-chouriço. Av. Infante D. Henrique, Armazém 3, Lisboa > T. 21 584 7000 > 21h > €35 (espetáculo + after party), €20 (só festa, a partir das 2h)

Kremlin

O Kremlin organizou a festa Ballet Electrónico curated by Plastik Galaxy, que acompanha as mais recentes tendências internacionais de música eletrónica e a presença de Wise Guys from Lisbon, Dub Tiger e Pedro Walter, entre outros. R. Escadinhas da Praia, 5, Lisboa > T. 21 827 4136 > 23h > 10€ (1 bebida + champanhe), €90 (mesas de 5 pessoas com direito a 1 garrafa)

NYE Mercado 2017

A dupla Moullinex & Xinobi, Mr. Herbert Quain, Rompante e Mike Stellar animam a noite no Mercado da Ribeira. Av. 24 de Julho, 49, Lisboa > 23h > €30

CASCAIS

Casino Estoril

A cantora brasileira Fafá de Belém anima o início do ano no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, enquanto Paulo Gonzo será a atração no Lounge D. O programa começa às 20h30 com o welcome drink, seguido do jantar às 21h. A chegada do novo ano será comemorada com champanhe e às 2h será servida a ceia. Às 4h, será a vez do tradicional Bolo de São Silvestre, acompanhado de chocolate quente. No Salão Preto e Prata, a noite começa às 21h30 com as bandas Dynamite, Supreme Sounk e AbbaMia, antes da passagem de ano. No Lounge D, às 21h30, a música ao vivo será assegurada pelas bandas AbbaMia, Supreme Sounk e Dynamite. Após o concerto de Paulo Gonzo, estas bandas regressam ao palco. Av. Dr. Stlanley Ho, Estoril > T. 21 466 7815 > 21h30 > €350 (Salão Preto e Prata), Lounge D (entrada livre ou €120 com jantar) > Dress code: smoking (Salão Preto e Prata), passeio (Lounge D)

PORTO

Mosteiro S. Bento da Vitória

No Mosteiro São Bento da Vitória, a música fica a cargo de djs nacionais, com músicas dos anos 80 e 90 e também brasileira, world music, house classics e house comercial. R. de São Bento da Vitória, Porto > T. 91 880 6989 > jantar a partir das 20h, festa a partir das 23h > festa €30 (até 30 dez), €35 (no dia), com três bebidas > festa zona vip: €50 (até 30 dez), €60 (no dia), com três bebidas > jantar + festa €110 com acesso à zona vip e três bebidas

Cinema Batalha

Com muita música, a passagem de ano no antigo Cinema Batalha contará com 7 djs e dançarinos. Serão duas as zonas com músicas de estilos diferentes, garantindo opções alternativas que irão do rock à eletrónica ou do funk ao pop. Pç. da Batalha, 47, Porto > T. 91 916 1310 >23h > €15 antecipado, €20 à porta

PORTO

Kasa da Praia

É com vista sobre o Atlântico que acontece Le Grand Finale, a festa que recebe o novo ano na Kasa da Praia. O jantar serve-se em formato buffet requintado com serviço volante, a partir das 21 horas. Se optar por jantar com a família, o clube abre as portas para dançar até de madrugada a partir das 23h30. Pç. Gonçalves Zarco, Porto > T. 91 904 4856 > €45/pax+2 bebidas; festa €25 (com 3 bebidas brancas) a €400 (privados)

Hard Club

A festa Happy Neo Year celebra-se com música eletrónica, com o carimbo do festival NeoPop, com Frank Maurel, Lewis Fautzi, Rui Trintaeum, entre outros, e dura até ao dia seguinte. Pç. Infante D. Henrique, Porto > T. 22 375 3819 > 00h30-12h > €10

Museu do Carro Elétrico

A gala (que pede traje a rigor e promete muita música) é organizada pelos bares L’Kodak e Pitch. Al. Basílio Teles, 51, Porto > T. 91 587 0162 > €35 a €45

Teatro Sá da Bandeira

O Downtown Reveillon ocupa uma das salas de espetáculos mais antigas da cidade, com a música de Carlos Manaça, Nakadia, Nuno Clam, Sasha Carassi e Dj LP. R. Sá da Bandeira, 108, Porto > T. 91 836 9861 > 23h > €20

ESPINHO

Casino de Espinho

Nesta noite de gala, que pede traje a rigor, a música fica por conta da Chattanooga Big Band, liderada pelo trompetista Patxi Urchengi, banda formada por 18 músicos e três cantores, numa noite em que se presta tributo aos Abba, recordando dezenas das músicas mais conhecidas e mexidas do grupo sueco. R. 19, 85, Espinho > T. 22 733 5500 > €210 (jantar e espetáculo)

ESPOSENDE

Pacha Ofir

A discoteca promete um Super Fim de Ano, com seis pistas de dança e 17 bares. Dj Vibe, Carlos Manaça, Miss Sheila, Fauvrelle, Miguel Rendeiro serão alguns dos protagonistas desta noite longa de 14 horas seguidas de música e dança. Lugar das Pedrinhas, Ofir, Esposende > T. 253 989 100 > 22h-12h > €20 a €25

PÓVOA DE VARZIM

Fortaleza da Póvoa

A festa na Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, edifício histórico do século XVIII reaberto este ano, inclui jantar acompanhado por música jazz e blues. Depois da meia-noite e até às 6h da manhã, as batidas vão do revivalismo dos anos 80/90 à música brasileira e world music. R. Tenente Veiga Leal, 109, Póvoa de Varzim > T. 91 675 7560, 252 069 550 > 20h > jantar + festa €90 > festa €25