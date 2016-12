Final de ano num hotel: Festa, comida e cama lavada

De norte a sul do país, elegemos 16 passagens do ano em hoteis

LISBOA

EPIC SANA Lisboa

No hotel EPIC SANA Lisboa, o jantar do último dia do ano será preprado pelo chefe de cozinha Patrick Lefeuvre, no restaurante Flor-de-Lis. Em formato buffet, a refeição terá banda sonora, com música ao vivo e performances de bailarinos. As crianças terão um espaço especial com buffet diferenciado e atividades lúdicas. À meia noite, a sugestão é que se suba ao terraço para ver os fogos-de-artifício. A noite prolonga-se com um dj convidado. Já no primeiro dia do ano, haverá um brunch antecipado por um cocktail e workshops de marshmallows e brigadeiros, além de pinturas faciais e jogos para os mais pequenos. Av. Eng. Duarte Pacheco, 15, Lisboa > T. 21 159 7300 > a partir das 19h30 > Jantar e festa €205, brunch de ano novo €40

Hotel Myriad

A noite terá início com um cocktail de boas-vindas, seguido de uma refeição preparada pelo chefe de cozinha Frederic Breitenbucher, ao som de saxofone, trompete e uma playlist de um dj convidado. Depois da passagem de ano, a madrugada fica por conta do DJ Senor Pelota, com bar aberto até às 4h da manhã. No primeiro dia do ano, será servido um brunch. R. do Cais das Naus, Lisboa > T. 21 110 7600 > a partir das 20h > Jantar e festa €280, brunch de ano novo €70

Sheraton Lisboa Hotel & Spa

O Hotel preparou duas sugestões para a passagem de ano: uma para quem prefere entrar no ano rodeado de glamour, e outra num ambiente mais descontraído. A primeira opção sugere um jantar de gala no restaurante Panorama, com um cocktail aperitivo, seguido pelo jantar preparado pelo chefe de cozinha Miguel Paulino e animação garantida por um dj convidado. Num ambiente mais informal, haverá Jantar Buffet no Lobby Bistro, também com cocktail aperitivo, jantar e dj. Para o primeiro dia do ano, a sugestão é um Almoço Buffet de Ano Novo no Lobby Bistro, onde haverá um espaço de animação para as crianças. R. Latino Coelho 1, Lisboa > T. 21 312 0000 > Jantar de Gala €270, Jantar Buffet €135, Almoço Buffet de Ano Novo €85

PORTO

Crowne Plaza

Para a última noite de 2016, o Crowne Plaza Porto preparou um Jantar de Gala com dress code formal, que inclui champanhe à meia noite, mini-ceia em buffet e animação musical com dj. Av. da Boavista, 1466, Porto > T. 226 072 500 > a partir das 20h30 > €18

NH Collection Porto Batalha

No Hotel NH Collection Porto Batalha, o ano novo será celebrado com um menu exclusivo desenvolvido pelo chefe de cozinha Álvaro Costa. Para o primeiro dia do ano, o hotel terá um Buffet de Ano Novo. Pç. da Batalha, 60, Porto > T. 227 660 600 > €95 (jantar), €45 (buffet)

ALGARVE

EPIC SANA Algarve

A cidade de Las Vegas é tema da festa que o Hotel EPIC SANA Algarve, em Albufeira, preparou para este fim de ano. A gastronomia fica por conta do chefe de cozinha Luís Mourão, que preparou, entre outras sugestões, lagosta tépida, ravioli de abóbora e ostras da Ria Formosa. Depois do jantar, começa o espetáculo Las Vegas e à meia-noite haverá animação piromusical. No final da noite, o Luís Mourão apresenta petiscos para a ceia. Aldeia da Falésia, Albufeira > T. 289 104 301 > Jantar e festa (sem estadia incluída) €250; programa completo (jantar, festa e alojamento c/ brunch) desde €437€ por por pessoa (2 noites) ou desde €557 por pessoa (4 noites)

Conrad Algarve

O Conrad Algarve, em Almancil, preparou diversas opções para a passagem de ano em diferentes espaços do resort. Na Grande Gala Casino Royal, com a atuação dos Sister G, o jantar terá um menu de cinco pratos e uma garrafa de champanhe por casal. Já no restaurante Gusto by Heinz Beck, haverá um menu com 8 pratos, harmonização de vinhos premium e música ao vivo ao longo da noite. Será oferecido aos casais uma garrafa de champanhe Laurent-Perrier. Mais informal, o restaurante Louro terá uma buffet de celebração com vinhos e uma garrafa de Laurent-Perrier por casal. Todas as festas se prolongam na Ballroom. Haverá entretenimento para as crianças entre 4 e 12 anos, com jogos e atividades, serviço de babysitting e um buffet especial, entre as 19h e as 00h30. Para o primeiro dia do ano, o restaurante terá um Brunch com especialidades portuguesas. Estrada da Quinta do Lago, Almancil > T. 289 350 762 > Grande Gala "Casino Royal €295 (adulto), €155 (criança) > Jantar Gusto by Heinz Beck €275 (adulto), €180 (criança) > Jantar Louro €195 (adulto), €115 (criança) > Brunch festivo Louro €85 (adulto), €42 (criança) > Little C €75

SESIMBRA

SANA Sesimbra

Os filmes de James Bond serão inspiração da festa de passagem de ano do hotel SANA Sesimbra. Além da decoração ao estilo do agente secreto, a banda sonora ficará por conta de um grupo musical que irá tocar os principais temas dos filmes. O jantar contará com um menu de canapés, seis pratos de degustação e, no final da noite, haverá ceia. Av. 25 de Abril, Sesimbra > T. 212 289 000 > Jantar e festa €160; programa completo (jantar, festa e alojamento c/ brunch) desde €550 em quarto duplo (1 noite) ou desde €670 em quarto duplo (2 noites); brunch de ano novo €45 por pessoa

Nelson Garrido

ALENTEJO

Terra do Sempre

O fim de ano no Hotel Terra do Sempre, em Grândola, foi pensando para celebrar com a família, em passeios à quinta da Gertrudes, onde há patos, ovelhas, gansos, coelhos e outros animais. O jantar e a ceia serão à moda alentejana, promete-se. O programa conta ainda com um atelier de artes com material reciclado, pensado para os mais novos. T. 93 411 4619 > €125 por noite com pequeno almoço (mínimo de 3 noites com jantar, ceia, passeios e outras atividades incluídas); €15 por criança com mais de 3 anos > €35 por adulto, €15 por criança com mais de 3 anos (jantar + ceia)

Sublime Comporta

No Sublime Comporta, em Grândola, o jantar especial de ano novo será acompanhado por piano. Em seguida, haverá uma festa com música ao vivo e dj. O pacote inclui de alojamento inclui pequeno almoço buffet, cocktail, jantar de ano novo e ceia e brunch de ano novo. Para as crianças, estão pensadas várias atividades com supervisão durante todo o fim de semana. T. 269 449 376 > pacote de 2 noites para 2 adultos €850 a €1200 > jantar de fim de ano crianças grátis (até 3 anos), €75 (4-12 anos)



Torre de Palma Wine Hotel

No Torre de Palma Wine Hotel, propõe-se um jantar Fine Dining preparado pelo chefe de cozinha Filipe Ramalho e música pela noite dentro. No dia 1 de janeiro, o novo ano começa com um brunch. O programa inclui duas noites de alojamento com pequeno almoço, welcome drink, jantar de fim de ano, ceia de ano novo, bar aberto com música e pista de dança e brunch de ano novo. Herdade de Torre de Palma, Monforte > T. 245 038 890 > €435 (quarto duplo), €455 (quarto duplo superior), €475 (quarto familiar), €495 (suíte)

ALMADA

Aldeia dos Capuchos Hotel, Golf & Spa

A inspiração para a festa de final do ano no Aldeia dos Capuchos Hotel, Golf & Spa foi um dos mais conhecidos reveillons do Brasil: o de Copacabana. Uma banda ao vivo animará o jantar de gala e a ceia. Lg. Aldeia dos Capuchos, Caparica > T. 212 909 010> a partir das 19h30 > €195 (jantar, ceia, estadia e pequeno almoço)

Marcos Borga

CASCAIS

Farol Hotel

Reviver os anos 80 é a proposta da passagem de ano do Farol Hotel que preparou diferentes formas para dar as boas vindas a 2017. Uma delas estende-se à discoteca Coconuts. Av. Rei Humberto II de Italia 7, Cascais > T. 214 823 490 > €245 (jantar de gala que inclui reveillon no Coconuts), €55 (entrada no reveillon com direito a duas bebidas e ceia), €40 (entrada no reveillon com direito a duas bebidas)

Hotel Quinta da Marinha Resort

O programa do Hotel Quinta da Marinha Resort inclui cocktail, jantar, ceia com música ao vivo e estadia para a noite do dia 31 de dezembro, além de um brunch de ano novo. Na passagem do ano, haverá um espetáculo pirotécnico na Festa Midnight. Quinta da Marinha, Cascais > T. 214 860 141 > de €228 a €299 (inclui jantar/ceia e estadia de uma noite)

Filipe Paiva

AMARANTE

Casa da Calçada

As propostas sugeridas pelo Hotel Casa da Calçada, em Amarante, são duas: para as noites de 30 de dezembro a 1 de janeiro ou 31 de dezembro a 2 de janeiro, incluindo estadia, pequeno-almoço, jantar, festa e brunch de ano novo com bebidas incluídas no restaurante Largo do Paço. A gastronomia ficará por conta do chefe de cozinha André Silva, premiado com uma estrela Michelin. Para quem não deseja a hospedagem, há a possibilidade de marcar apenas o jantar e a festa de réveillon. E existe ainda a opção de apenas aproveitar o brunch de ano novo. Lg. do Paço, 6, Amarante > T. 255 410 830 > a partir de €470 (alojamento para duas noites), €235 (jantar e festa), €60 (brunch)

ANADIA

Hotel Termas da Curia

Com e sem alojamento, a última noite do ano no Hotel Termas da Curia será ao som dos anos 20. A opção com alojamento inclui cocktail e jantar de fim de ano, uma noite de alojamento e pequeno-almoço em quarto individual ou em quarto duplo. Quem optar apenas pela passagem de ano, terá cocktail, jantar e música ao vivo na festa Loucos anos 20. Para as crianças, o hotel sugere uma passagem de ano especial, com jantar na sala Bairrada e acompanhamento de uma animadora durante a noite. T. 231 519 800 > €181 (quarto individual), €330 (quarto duplo) > festa €75 (adultos) e €35 (crianças)