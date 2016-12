15 passagens de ano gratuitas (e com muita música)

Concertos gratuitos e fogos de artifício vão espalhar-se de norte a sul do país, na noite de sábado, 31, para dar as boas-vindas a 2017

Marcos Borga

LISBOA

Praça do Comércio

A festa de final do ano no Terreiro do Paço começa logo na sexta, 30, com Miguel Araújo às 21h30 e DJs da Rádio Comercial a partir das 23h15. Na passagem de ano, no sábado, 31, cantam Agir e Rui Veloso, e haverá um espectáculo de pirotecnia com o tema Lendas do Rock. Já no primeiro dia do ano, Raquel Tavares e a Orquestra Roemer Pinatel trazem animação a partir das 17h30. Praça do Comércio, Lisboa > T. 808 203 232 > a partir 21h30 > grátis

Renovar A Mouraria

Muita música e dança é o que promete a festa na Mouraria, decorada com desejos para 2017. Às 19h, Chalo Correia abrirá as hostilidades com um concerto de afro music. No resto da noite a música ficará por conta da Costureira, que mistura vários estilos musicais diferentes, e do duo Bondebola com ritmos mundiais, mas com o Brasil como inspiração maior. Para comer, haverá um churrasco. Beco do Rosendo, 8 e 10, Lisboa > T. 92 219 1892 > grátis

Paulo Bico

PORTO

Avenida dos Aliados

Blind Zero e Os Azeitonas são as bandas portuguesas que animarão a noite de passagem de ano na Avenida dos Aliados, a partir das 22h30. A contagem decrescente para o fogo de artifício começa às 23h55 e à meia-noite promete-se um céu de todas as cores. Meia hora depois, a música continua com Os Azeitonas, um concerto que marcará a despedida de Miguel Araújo do grupo. Novidade este ano são os três palcos alternativos na zona dos Aliados, localizados na Praça D. João I, Praça dos Povoeiros e Praça dos Leões. T. 22 209 7133 > a partir das 22h30 > grátis

ALMADA

Fragata D. Fernando II e Glória

A despedida de 2016 faz-se junto à Fragata D. Fernando II e Glória, em Cacilhas, ao som de Carlão. À meia-noite, o habitual espetáculo de fogos de artifício Lendas do Rock. T. 800 206 770 > a partir das 23h > grátis

SESIMBRA

Largo José António Pereira e Largo da Marinha

Há 10 anos que em Sesimbra se comemora a passagem de ano no fundo do mar. Por volta das 22h30, os mergulhadores vão sair do Clube Sesimbrense e passar entre a multidão, antes de se dirigirem para o Porto de Abrigo, onde vão entrar na água. Cá fora, a festa faz-se com fogo de artifício ao som de música clássica. O espetáculo piromusical de 15 minutos Hino à Vida é uma homenagem aos 260 anos do nascimento de Amadeus Mozart. Antes e depois, a animação estará a cargo do DJ Dove, no Largo da Marinha, e do DJ Júlio Costa, no Largo de Bombaldes. T.21 228 8500> a partir 22h > grátis

BEJA

Praça da República

Beja escolheu a fadista Ana Moura para dar as boas vindas a 2017. O palco da festa será a Praça da República, com música e fogos de artifício. T. 284 311 800 > a partir das 22h > grátis

Rita Carmo

ARMAÇÃO DE PÊRA

Praia dos Pescadores

Na praia dos Pescadores, a partir das 22h30, sobe aos palcos a dupla DuoSax - Bruno &Lara. Já os Quinta do Bill chegarão pouco depois das 23h, para um concerto que continuará depois do espetáculo pirotécnico à meia noite. O DJ Paulo Abreu assegurará a música até às 3h. T. 282 310 800 > a partir das 22h30 > grátis

MONTE GORDO

Praia de Monte Gordo

A praia de Monte Gordo vai encher-se de música nos últimos dias do ano. As festividades começam na quinta, 29, às 21h30, com Possessivo com Soulution, Allmariados, Uns & Outros eos DJs Karussa Jr e Bruno Lourenço. Na sexta, 30, a partir das 22h, ouvem-se Jorge Querido & Grab it Band e Vide Versus. No último dia do ano, a banda Duo Reflexo aquece a noite para o concerto dos Anjos. A noite prossegue com vários djs. Av. Infante Dom Henrique, Monte Gordo > T. 281 510 000 > grátis

ALBUFEIRA

Praia dos Pescadores

Aurea sobe ao palco da Praia dos Pescadores às 22h30 até à contagem decrescente para 2017. Depois do fogo de artifício, os D.A.M.A. dão continuidade à festa. Lg. 25 de Abril, Albufeira > T. 289 599 586 > a partir das 22h30 > grátis

BRAGA

Avenida Central

A festa será nas ruas com a promessa de música e fogos de artifício. Tito Paris, Karetus e DJs locais garantem animação até às 4h da manhã. T. 253 203 150 > a partir das 22h > grátis

COIMBRA

Largo da Portagem

Os GNR são a atração principal, a fechar o ano em que a banda de Rui Reininho comemorou 35 anos. Os grandes êxitos do grupo fazem a ponte para 2017, onde as 12 badaladas serão marcadas por um fogo-de-artifício, numa noite onde se juntará a música dos Kiss Kiss Big Band. A cidade terá festa em outros três palcos: na Praça do Comércio (com o Dj Club Banditz e os Dynamic Duo), Praça 8 de Maio (com Revival Music, hits dos anos 70 aos 90), e no Terreiro da Erva (com a banda RockLuso). T. 239 857500 > a partir 22h30 > grátis

ESPINHO

Praia da Baía

Na Praia da Baía, Diogo Piçarra subirá aos palcos às 23h, até à chegada da meia-noite, que será acompanhada por um espetáculo pirotécnico. Logo de seguida, quem toma conta da banda sonora é o DJ Scotch. R. 2 627, Espinho > T. 227 335 800 > grátis

FIGUEIRA DA FOZ

Praça do Forte

A festa começa logo na sexta, 30, com um concerto dos The Gift (22h30). No dia 31, a noite terá início com um concerto do rapper Dillaz e, à meia-noite, os olhos estarão postos no habitual fogo-de-artifício lançado no areal da Figueira. As primeiras horas de 2017 celebram-se com a música de Dengaz e com a eletrónica do Dj Nelson Cunha. T. 233 403 300 > a partir 22h30 > grátis

GUARDA

Praça Luís de Camões

Um espetáculo de vídeo mapping, da responsabilidade do atelier OCUBO, intitulado GuardaLuz, assinala a meia-noite de passagem de ano (repetindo-se à 1h30) na fachada da Sé da Guarda. O espetáculo repete-se no dia 1 de janeiro às 18h, 20h e 21h30. Na última noite do ano, a música fica por conta dos Amor Electro e do Dj Nuno Luz. T. 271 220 200 > a partir 22h > grátis

FUNCHAL

Praça do Povo

Brilho não faltará ao ano novo no Funchal, na Madeira. A baía e o anfiteatro da cidade, que já estão decorados com mais de 250 mil lâmpadas, são o cenário para assistir ao tradicional espetáculo de fogo-de-artifício. A programação desse dia começará logo a partir das 10h, com atuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na baixa do Funchal. Às 21h, inicia-se o espetáculo Noite de Passagem de ano 2016/2017, pela Orquestra Ligeira da Madeira, na Praça do Povo, que durará até às 4h da manhã. T. 291 211 000 > grátis