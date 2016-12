Chapéus “de qualité”, emblemas  e muito mais

Crónica Por Lisboa

Em 1847, Miguel Buttuller fundou uma chapelaria na Calçadinha do Tijolo, quando Alfama ainda atraía muita gente pelas suas fontes de águas mineromedicinais. Ele era de origem alemã e vamos lembrarmo-nos disso no fim destas linhas.

Décadas mais tarde, já no início da República, a viúva do seu filho José mantinha as oficinas em Alfama mas abriria uma loja perto do Rossio, logo a seguir à igreja de S. Domingos. A Casa Buttuller estaria ali mais central, com as suas duas pequenas montras a chamarem a atenção para os bonés à militar e as dragonas de metal amarelo que Maria dos Anjos decidira começar a vender com o dealbar da Primeira Guerra Mundial. Era uma casa “única” quando as palavras “país” e “paisana” se escreviam com zê e nos anúncios de jornal se participava aos excelentíssimos freguezes e ao exército que acabara de chegar uma remessa de cantis e espadas para todas as armas.

Cem anos depois, para lá da porta do número 37 da Rua Barros Queirós continua a haver de tudo o que cheira a militar. E, pasme-se, qualquer pessoa pode comprar quase tudo – é apenas pedida a identificação no caso de material da GNR, PSP e serviços prisionais. Mas o espanto maior (o susto) é ali encontrarmos emblemas com a cruz suástica. A culpa, dizem-nos, é dos colecionadores. Nada a ver com o primeiro Buttuller desta história, e assim caem por terra as ideias feitas.