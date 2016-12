The Legendary Tigerman: Que se lixe o Natal

Na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, o músico Paulo Furtado volta a ser o mestre de cerimónias de duas noites natalícias ao som do rock. A primeira é já esta sexta-feira, 23

Paulo Segadães

Foi em 2001 que Paulo Furtado apareceu pela primeira vez, qual Deus Menino do rock, através do seu alter ego musical The Legendary Tigerman, para dar início a esta tradição. Sim, porque 15 anos já é tempo suficiente para transformar em tradição o que começou por ser um refúgio, onde se mandava o Natal à fava ao som do rock and roll, depois de dois dias de presentes e ceias em família. Fuck Christmas, I Got the Blues, assim se anunciou este Natal alternativo, agora prolongado por duas noites, durante as quais o rock irá descer à terra para aquecer os corações, fazendo por momentos esquecer a paz, a depressão, a melancolia, o tédio ou muitos outros sentimentos associados ao Natal – cada um escolherá o que mais lhe convém. Já antes, nos anos 90, quando fazia parte dos Tédio Boys, Paulo Furtado tinha o hábito de dar um concerto natalício em Coimbra, que repetiu por diversas vezes no Porto, já como Tigerman. A vinda para Lisboa foi ideia do próprio, mas a primeira tentativa não correu assim tão bem, tendo aparecido pouco mais de 20 pessoas. No ano seguinte, a casa lotou e o manifesto anti- -Natal acabou por se tornar, ele próprio, numa espécie de encontro de família. Longe vão também os tempos em que o one-man band The Legendary Tigerman não passava de uma excentricidade musical, que tinha um dos seus momentos altos do ano neste concerto natalício. Hoje, o alter ego musical de Paulo Furtado é uma das principais referências da música nacional, mas isso é outra história, que nada tem a ver com tradições. O que conta, aqui, são as canções, e o modo como temas como Do Come Home ou Life Aint Enough For You congregam toda esta multidão à sua volta, em pleno Dia de Natal, tal como qualquer outro clássico da quadra, embora de uma forma um pouco mais elétrica e (porque não?) libertadora.

