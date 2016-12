O Gosto dos Outros... Kruella d’Enfer

Chama-se Angela Ferreira (assim mesmo, sem acento), mas adotou um nome artístico digno de quem nasceu em noite de Halloween. A ilustradora e street artist, que foi viver para Lisboa quando saiu de Tondela, conta-nos por onde gosta de andar

António Bernardo

1. Montana Lisboa/Underdogs Art Store, Lisboa

“Aqui sinto-me em casa. Estou entre amigos e encontro sempre amigos”, diz Kruella d’Enfer, que gosta de ficar na esplanada da Montana, à beira Tejo e onde pode tomar “uma refeição leve acompanhada de uma boa craft beer”. Da Underdogs Art Store, destaca os workshops e os prints de edição limitada de vários artistas nacionais e internacionais. “Bom 2 em 1”, descreve.

2. Lux Frágil, Lisboa

Quando sai para dançar e ouvir música, escolhe o Lux Frágil. “Divirto-me sempre, seja com os djs ou bandas que já conheço ou a descobrir coisas novas.”

3. Cervejaria Ramiro, Lisboa

“Se tiver de escolher um sítio para fazer um jantar mais especial em Lisboa é no Ramiro. Marisco é a minha vida!”, diz.

4. Jardim da Fundação Gulbenkian, Lisboa

Para o Jardim Gulbenkian, gosta de levar revistas, cadernos e canetas, e passar ali a tarde deitada na relva. “Ajuda-me a viajar um bocadinho para longe do stresse do trabalho e da cidade.”

5. Paris, França

Em Paris, cidade em que é viciada, não resiste a entrar na loja Colette. “Nunca posso falhar quando vou lá e me apetece passar o dia em modo shopping ou window shopping”, conta.

6. Livraria Under The Cover, Lisboa

Em Lisboa, é na Livraria Under the Cover que encontra “as revistas certas”: “Para mim, são a melhor forma de arranjar inspiração fora do computador. Como é ao lado da Gulbenkian, é obrigatório passar lá antes.