15 festas de Natal para ir com os amigos

Natal que é Natal acaba fora de casa, a celebrar com os amigos. Terminados os compromissos familiares, eis 15 festas a não perder em Lisboa, Porto e Cascais

LISBOA

1. Club Noir

A festa de Natal do Club Noir tem como convidados Apátrida & Elfo e a música gira em torno de anos 80, post punk, gothic metal, new wave e alternative. R. da Madalena, 201, Lisboa > T. > 24 dez, sáb a partir das 23h > €2

7. Galeria Zé dos Bois

The Legendary Tigerman recebe, em duas noites, quem quer a companhia do Rock n´Roll nesta quadra festiva. R. da Barroca, 59, Lisboa > T. 213 430 205 > 23 e 25 dez, sex e dom 23h > €15

2. Kremlin

A madrugada do dia 24 no Kremlin tem como convidado o canadiano Frivolous, que traz à discoteca de Lisboa as sonoridades tech house. Escadinhas da Praia 5, Lisboa > T. 926 670 690 > 24 dez, sáb 2h > entre €12 e €15

3. Lux

Para o dia de Natal, o Lux convida o francês D'Julz, nome grande da House francesa contemporânea, para por todos a dançar. Cais da Pedra a Santa Apolónia, Av. Infante Dom Henrique, Lisboa > T. 21 882 0890 > 25 dez, dom 23h45

4. Musicbox

A dupla Lovely Bastards, de Nuno Lopes e Mad Mac, assegura a festa de Natal do Musicbox. R. Nova do Carvalho, 24, Lisboa > T. 21 347 3188 > 25 dez, dom 23h55 > €8 (com direito a uma bebida)

5. Place

A festa de Natal da discoteca Place tem como tema Friends To Friends e a música vai estar a cargo do Francisco Maria e Nuno Caridade. Pç. Dom Luís I, 30, Lisboa > T. 96 159 7089 > 25 dez, dom 23h55 > Mulheres €8 (depois das 2h) > Homens €12 > 1 garrafa para 4 pessoas €50

6. Roterdão Club

A discoteca no Cais do Sodré abre na noite de 24 para 25 a quem quiser passar a Consoada a dançar. Será servido bolo-rei. R. Nova do Carvalho, 28-30, Cais do Sodré, Lisboa > T. 21 137 3514 > 24 dez, sáb 00h30 > €5 (com direito a uma bebida branca ou duas cervejas de pressão)

7. Sabotage Club

O novo projeto minimalista de Mitó Mendes e Sandra Baptista, intitulado Señoritas, é a proposta para a noite do dia 25 no Sabotage Club. Voz, guitarra, baixo e acordeão e canções que giram em torno do universo feminino. R. de São Paulo, 16, Lisboa > T. 21 347 0235 > 25 dez, dom 23h30 > €6

9. Titanic Sur Mer

A comemoração do Natal no Titanic Sur Mer faz-se ao som de Rock & Soul com os Djs Witchell e Paolo Dionisi. Cais da Ribeira Nova, Cais do Sodré, Lisboa > T. 93 883 3532 > 24 dez, sáb 23h55 > €5 (entrada antes das 3h, com direito a duas cervejas), €5 (depois das 3h, com direito a uma cerveja)

10. Zero Club

A produtora Kalimodjo faz a festa no Zero Club, ao ritmo da bateria e do baixo, com os Djs Nokin, Alif, Benvinda e Mlin MC. Av. 24 de Julho, 68, Lisboa > T. 21 727 4179 > 25 dez, dom 22h30 > €8 (oferta de 1 cerveja/shot até 1h)

PORTO

11. Fé Wine & Club

A Festa do Enfélope, que acontece todos os anos no bar, é inspirada na tradicional oferta de um envelope com dinheiro por parte dos avós. Neste caso, o dinheiro é substituído por um vale-surpresa que varia entre fazer sua própria bebida ou escolher, sem pagar, uma bebida da carta do bar. Pç. D. Filipa de Lencastre 1, Porto > T. 22 201 0901 > 25 dez, dom 23h30 > entrada livre

12. Gare Club

Ben Klock, residente do Berghain, o mítico clube de Berlim, embala a noite de Natal com música eletrónica. R. da Madeira, 182, Porto > T. 22 202 6030 > 25 dez, dom 23h30 > €25

13. Industria Club

No Indústria, os Djs Rui Vargas e Gusta-vo disputam o melhor set da noite. Av. do Brasil 843, Porto > T. 22 410 2748 > 25 dez, dom 23h55 > €10

14. Plano B

Como já é tradição na noite de 25 dezembro, o Plano B convida um elenco de Djs do Porto, que este ano inclui SlimCutz, D-One e Score. R. Candido dos Reis, 30, Porto > 25 dez, dom 23h > €3,50 (até 1h30), €4,50 (depois de 1h30)

CASCAIS

15. Jézebel

A discoteca do Casino Estoril faz a sua já tradicional festa "Noite de 25 - Natal dos Amigos". Casino Estoril > Av. Dr. Stanley Ho, 2765, Estoril > T. 91 601 7770 > 25 dez, dom 23h30