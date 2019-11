"Fábrica de Mentiras" e "Viral": Dois livros que são um alerta

Os livros Fábrica de Mentiras e Viral, sobre fake news, realçam a importância do jornalismo na defesa da democracia e desafiam a sociedade a ver-se ao espelho. Afinal, em que mundo queremos viver?

A odisseia é arrepiante e leva-nos às entranhas do “monstro”. Recorrendo a muitas perguntas, ao primado da dúvida e gastando solas à procura de respostas em geografias várias, Paulo Pena devolve-nos o resultado de uma investigação jornalística sem precedentes, só ao alcance de quem continua a acreditar no seu ofício como um bem público.

Fábrica de Mentiras – Viagem ao Mundo das Fake News não é apenas um retrato da indústria da desinformação, nem mastiga listas de falsidades que por aí se vão reproduzindo para leitores preguiçosos. O repórter do Diário de Notícias (e ex-editor da VISÃO) que integra o Investigate Europe, primeiro grupo permanente de jornalistas de investigação europeu, mergulha nas profundezas deste negócio da mentira para mostrar que “até de boas intenções está o inferno da desinformação cheio”.

Num retrato sem concessões, desmontam-se as maquilhagens dos gigantes tecnológicos (Google e Facebook à cabeça), as redes profissionais da propaganda e do preconceito e os meandros da anestesia e insensatez coletivas. Com detalhes de filigrana, o autor mostra-nos como podemos estar a cavar a sepultura da democracia e a insuflar pequenos fascismos que se agigantam. O fim do conhecimento cético e o descontentamento enquanto combustível de mentiras construíram um “território comanche”, onde leis desfasadas ou insuficientes já não chegam. E, no entanto, Paulo Pena dedica um capítulo a mostrar-nos por que razão ainda está nas nossas mãos resgatar a cidadania e o jornalismo.

Se este é um livro indispensável para compreender esse execrável mundo novo, Viral – A Epidemia de Fake News e a Guerra de Desinformação, de Fernando Esteves e Gustavo Sampaio (diretores do Polígrafo), é um imprescindível utilitário para perceber a desordem informativa e a guerrilha cibernética que “produziu” Trump e Bolsonaro.

O livro recolhe dezenas de exemplos de fake news internacionais, um índex das páginas portuguesas que propagam desinformação e um manual de dicas para não se deixar enganar. Se quer perceber a lama mediática em que estamos metidos e como tentar sair dela, o melhor mesmo é ter estas duas obras à cabeceira. A menos que se reveja no futuro antecipado pela revista The Economist: aquele em que todos seremos “código de barras com pernas”.