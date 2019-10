7 discos para fazer play neste outono

Este é o novo projeto de David Berman, o homem que durante anos andou a fazer excelentes álbuns ao leme dos Silver Jews (que na sua fundação contaram, também, com Stephen Malkmus, o líder dos Pavement). Os Jews terminaram em 2009 e nada se ouviu de Berman nos últimos dez anos, até este lançamento, anunciado de forma surpreendente há poucas semanas. A grande notícia é que os Purple Mountains – que agora se estreiam com um disco homónimo – pegam onde os Silver Jews haviam parado, partilhando com eles uma espécie de rock alternativo contaminado, aqui e ali, por toques de country, feito de grandes canções e enormes letras.

Berman continua a oferecer-nos músicas certeiras que nos falam de perda, alienação e sofrimento, mas sempre temperadas com episódios prosaicos do dia a dia, habitando um território profundamente humano e com o qual a identificação é fácil. Purple Mountains é um primeiro disco, sim, mas é, também, na verdade, um dos grandes regressos do ano. T.F.