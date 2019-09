"Rubberband", de Miles Davis: Os anos 80 sonhados por um mestre

Vê, finalmente, a luz do dia o disco inacabado de 1985. Num trabalho de edição e de produção que o músico aprovaria. Rubberband, de Miles Davis, já se ouve por aí

No final de 1985, Miles Davis deixara a Columbia, sua editora nos 30 anos anteriores, e mudara-se para a Warner. Nessa época, o músico vivia fascinado pela música contemporânea que via na MTV e, sedento como sempre de transformação, queria ser protagonista para mais uma nova geração. O seu último disco para a Columbia, You're Under Arrest, já o tinha visto brincar com a pop, e essa linguagem passou para o seu projeto seguinte, este Rubberband. As sessões duraram alguns meses, para um trabalho que viveria entre a pop, o jazz e até algum hip-hop que ia metendo a cabeça de fora. Acontece que a Warner torceu o nariz ao que foi ouvindo. Rubberband ficou, assim, inacabado, e Davis acabou por embarcar na aventura que resultaria em Tutu, de 1986. O disco, agora editado, ganhou, ao longo dos anos, uma aura de tesouro perdido, até que os descendentes de Davis – que andam a indiciar que há muita coisa interessante por editar, como gravações com Prince – decidiram ressuscitar o projeto. A bordo estão os três produtores originais, um dos quais o sobrinho do músico, Vince Wilburn Jr, que também foi baterista nessas sessões. Pegaram no material gravado, chamaram duas vocalistas e foram trabalhando em cima disso.

Este não é um álbum perdido, gravado, finalizado e deixado na prateleira, mas, sim, um trabalho laborioso de produção contemporânea, procurando manter o espírito original de Miles e o seu amor pelo som estilizado dos anos 80, com o seu funk digitalizado. É impossível perceber onde Davis terminou e onde os produtores “inventaram”, mas Rubberband é um disco muito interessante. Firmemente ancorado na década de 80, com toques (ou tiques) de produção que enjoaram mas regressaram com o estatuto “vintage”. Atrevemo-nos a dizer que Miles Davis, sempre à procura da fusão e da próxima aventura, aprovaria este trabalho.