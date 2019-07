As primeiras aventuras de David Attenborough contadas no livro "Aventuras de um Jovem Naturalista"

O registo das primeiras três expedições de David Attenborough quando o naturalista britânico começou a fazer documentários à procura de animais raros

Quando começou a trabalhar como produtor estagiário na BBC, em 1952, os jardins zoológicos rebentavam de espécimes roubados à Natureza e os animais “mais dóceis” eram levados aos estúdios de TV, em direto, e pousados “numa mesa coberta com um capacho, onde ficavam a pestanejar devido às intensas luzes”.

Aventuras de Um Jovem Naturalista – As Expedições Zoológicas (Temas & Debates, 448 págs., €22,20) dá conta das três expedições iniciais de Attenborough no terreno, quando começou a fazer documentários para o programa Zoo Quest: na Guiana, na Indonésia e no Paraguai.

Armado com técnicas rudimentares e ingenuidade, numa época em que grandes voos e turistas eram raridades, enfrenta bichos exóticos, demonstrando, já aí, a sua capacidade de bom contador