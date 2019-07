"Mixórdia de Temáticas - Série Lobato", o novo livro de Ricardo Araújo Pereira

A terceira antologia dos guiões dos programas radiofónicos de Ricardo Araújo Pereira já chegou às livrarias

Os problemas da nação são sempre bicudos, e o que vale é que há bons cidadãos prontos a detetá-los. Como é o caso do senhor Edmundo Lobato que denunciou nas ondas do éter um dos “maiores escândalos de abandono das populações do interior” que já se viu: Ferreira de Palhais, uma “vila tradicional que tinha tudo” – a trindade do maluco, do aleijado e do bêbado –, mas perdeu este último, com óbvios danos para a economia local, sobretudo no que respeita às classes profissionais dos médicos e dos mecânicos de carros.

Ou como o senhor Amândio Lobato que tem uma fórmula assaz científica para salvar o País, embora perturbadoramente semelhante ao método usado com chinchilas: a “Ronaldicultura”, isto é, o fomentar da reprodução populacional até à marca de cem milhões de habitantes para poder contar com dez Cristianos Ronaldos (um a cada dez milhões, atual taxa que lhe parece manifestamentre insuficiente). Ou, ainda, Firmino Lobato, o “Jedi de Fafe”, guardião da paz que vigia os galinheiros do universo próximo, armado com um sabre de marmeleiro. Eis Mixórdia de Temáticas – Série Lobato, terceira antologia dos guiões dos programas radiofónicos com RAP, que aguentam bem a sobrevida em papel.