"Cinco Minutos de Jazz", de José Duarte: um livro que se lê, tal como se ouve uma peça de jazz

Um livro com textos, crónicas, entrevistas ou frases escritas para serem lidas ao microfone, de 1990 até aos dias de hoje, do autor do programa mais antigo da rádio portuguesa, José Duarte. A reedição de "Cinco minutos de Jazz" já chegou às livrarias