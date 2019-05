Da electrónica à música clássica: 6 novos discos para fazer play

No Geography, nono álbum dos britânicos Chemical Brothers, não defrauda os fãs. Mas as novidades não se ficam por aqui: falamos também do novo disco dos brasileiros Liniker e os Caramelows, do regresso de Mísia, de um disco-livro com clássicos do cancioneiro infantil português e ainda de Symphony No. 3, de Henryk Górecki, por Beth Gibbons, a extraordinária voz dos Portishead

Luís M. Faria, Miguel Judas e Pedro Dias de Almeida