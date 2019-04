"Sabrina", a novela gráfica de Nick Drnaso

Um mistério que já fez História: Sabrina é a primeira novela gráfica que teve uma nomeação para o prestigiado prémio Man Booker 2018 e já chegou às livrarias

Pode alvitrar-se que tem havido maior valorização das formas narrativas menos convencionais – e nesta gaveta fluída cabe tanto a atribuição do Nobel da Literatura 2016 a Bob Dylan como a proliferação de novelas gráficas altamente elogiadas pela crítica. No entanto, Sabrina mistura bem realidade e ficção, cruzando de alguma forma as atmosferas de Gillian Flynn (autora do “thriller feminista” Gone Girl, que em português ganhou o título Em Parte Incerta, sobre o desaparecimento de uma mulher e as dinâmicas da suspeita e da condenação social) com a ansiedade coletiva, a paranoia securitária e as fake news reinantes na era Trump (a ação passa-se no primeiro ano da sua presidência).

E fá-lo através de quadradinhos habitados por cores neutras, bonecos quase inexpressivos, atenção ao detalhe (um sinal de “vigilância de bairro” pós-eventos, um gato ao colo ecoado num gato que desaparece...), e uma sábia gestão da imaginação do leitor (num momento crucial da história, em que um vídeo violento é revelado, não sabemos o que a personagem vê...). Primeiro, parece um cherchez la femme. Sabrina desaparece da casa dos pais, em Chicago, após a visita da irmã, que lhe propõe fazerem juntas um passeio de bicicleta aos grandes lagos.

O mistério dá lugar a uma dissecação da solidão contemporânea (palpável em tudo e todos) e à exposição do coro infernal gerado em torno do seu desaparecimento (teorias da conspiração, perseguição mediática, manipulação social, redes sociais inundadas de gente a duvidar da verdade, justiceiros...). Nick Drnaso tudo filtra através de três personagens: o namorado, Terry, cuja raiva é ampliada por um programa de rádio que incita à violência; Calvin, o amigo de infância de Terry, militar a sofrer as dores de uma separação familiar, que o acolhe em casa; Sandra, a irmã que não consegue lidar com a perda. Um retrato poderoso das vítimas destes novos tempos de fake news.