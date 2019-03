"Em Tudo Havia Beleza", de Manuel Vilas: Retrato do artista quando filho

Depois da morte dos pais, de um divórcio e do abismo do álcool, o escritor espanhol Manuel Vilas reencontra a sua identidade na família. Grande êxito de vendas em Espanha, Em Tudo Havia Beleza foi considerado o “melhor livro do ano” por vários jornais espanhóis

A família é a grande pátria do indivíduo, quer ele a aceite quer a recuse. E, ao contrário do que pode dar a entender a célebre abertura de Anna Karenina, de Tolstói, todas as famílias têm a sua história. E mistério. Quando se viu à beira de um abismo, Manuel Vilas regressou a casa. E narra essa viagem no recém-lançado Em Tudo Havia Beleza, que se socorre dos melhores ingredientes da autoficção, da biografia à intimidade, da construção literária à melancolia.

Nascido em 1962, em Barbastro, no Norte de Espanha, Manuel Vilas foi professor de liceu durante duas décadas, revelou-se poeta e romancista nos anos 80 e 90, casou-se e teve filhos. Depois, vieram dúvidas, receios, medos. Perdeu o pai, conheceu os efeitos do excesso de álcool, divorciou-se, soube da morte da mãe. Pouco restava do seu mundo. Para o recuperar, precisou de escrever. Ao longo de Em Tudo Havia Beleza procura-se na infância e adolescência, como fruto de uma árvore maior, descendente de pai e mãe que nunca chegou a compreender.

Há livros que começam a ser escritos muito antes de o autor se sentar à frente de um computador. Por norma, são os mais íntimos e fortes. Para escrever Em Tudo Havia Beleza, que o transformou na grande sensação literária espanhola de 2018, Manuel Vilas teve de perder tudo o que tinha, emaranhar-se no labirinto da vida e nos atalhos do quotidiano. Feito de carne viva, mágoas e espantos, verdade e redenção, o livro tem a dimensão de uma ressurreição. Ao descobrir-se e reconstituir a sua existência como filho, Vilas reencontra a sua identidade: um espanhol como tantos outros, nascido numa família aragonesa como tantas outras, um homem, como tantos outros, em busca de um sentido para os dias que passam. Na sua humana normalidade, Em Tudo Havia Beleza revela-se um relato de exceção.