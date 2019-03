O disco "Tip of the Sphere", de Cass McCombs, é filigrana folk

O regresso do músico californiano Cass McCombs num disco em que consegue, mais uma vez, superar-se. Tip of the Sphere já se ouve por aí

Serão poucos os artistas que, após década e meia de carreira, se conseguem reinventar assim, como Cass McCombs. Lançado há precisamente dez anos, Catacombs parecia destinado a ser a obra-prima que lhe garantiria um lugar de destaque na história da folk norte-americana, mas desde então, a cada disco, o músico e cantor californiano consegue elevar um pouco mais a fasquia, revelando-se um criador de várias caras, mas sem nunca perder a face.

É esse mesmo o maior trunfo deste novo Tip of the Sphere: conseguir juntar num único disco todas as facetas que fizeram de Cass McCombs um dos grandes cantautores da música norte-americana deste novo século. E, por arrasto, ir novamente mais além e (porque não dizê-lo?) até superar o aclamado anterior disco, Mangy Love. “Não me importo de me chamar pouca coisa”, anuncia logo no primeiro verso do hipnótico tema de abertura, I Followed the River South to What. Está dado o mote para um álbum situado algures entre os territórios do sonho e a nostalgia de algo que não se sabe bem o que é – ou sequer se foi vivido. A música de Cass McCombs não é para ser compreendida de forma linear. Cada tema pertence a uma diferente personagem, ou mesmo persona musical.

Em The Great Pixley Train Robbery, contam-se, por exemplo, as aventuras de um foragido embarcado no Havai em direção a nenhures, num crescendo de folk psicadélico que remete para o passado de McCombs como rocker do country. Durante cerca de uma hora, Cass McCombs guia o ouvinte por uma viagem plena de inspiração, construída com a mestria de um ourives através de várias camadas, que se revelam no rock arrastado das guitarras elétricas, nos doces pianos soul, nas caixas de ritmos a piscar o olho à eletrónica ou nos pedal steel a remeterem para o imaginário de uma América infinita.