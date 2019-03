O músico O Gajo (alter ego de João Morais) lança, ao longo deste ano, quatro EP em cada estação do ano. Rossio foi o primeiro e já se escuta por aí

Começa com o som de um comboio a arrancar, esta viagem musical d’O Gajo, alter ego musical de João Morais, guitarrista de créditos firmados nos meios mais underground do rock nacional que trocou a guitarra elétrica pela viola campaniça. Depois de Longe do Chão, álbum de estreia em que trocava as voltas a este instrumento tradicional alentejano, trazendo-o para a confusão da grande cidade, O Gajo regressa com um ambicioso projeto, a que deu o nome As 4 Estações.

Trata-se de um trabalho conceptual (com o título a fazer pensar em Vivaldi...) composto por quatro EP, de cinco temas cada, a serem lançados ao longo de 2019, um por cada estação do ano e evocando uma diferente estação ferroviária de Lisboa. O primeiro, correspondente ao inverno, chama-se Rossio e apresenta-nos O Gajo cada vez mais à vontade com a sua fiel companheira, mostrando que a viola campaniça também consegue ser punk