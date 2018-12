"Teoria Geral do Esquecimento", de José Eduardo Agualusa: O regresso de Ludovica Fernandes Mano

Já está nas livrarias a nova edição de Teoria Geral do Esquecimento, de José Eduardo Agualusa, editado originalmente em 2012, distinguido com o Prémio Literário Fernando Namora em 2013 e finalista do Booker Prize em 2016