Pode a vida ser "Entretenimento?" Carlão diz que sim

No novo disco Entretenimento?, o músico continua a refletir sobre a (sua) vida com o seu inegável talento para a rima

No álbum anterior, Quarenta, Carlão, também conhecido por Pacman, fazia uma reflexão sobre a entrada na quarta década de vida, num álbum confessional que mostrava as encruzilhadas de um rapper quando já não é jovem. Entretenimento?, editado quando Carlão já tem 43 anos, não deixa de ser um interessante seguimento dessa postura autorreflexiva. Com o seu inegável talento para a rima, fala das filhas, do tempo em família, dos amores e não deixa de olhar para a geração seguinte com o ceticismo de quem já não lhe pertence.

Além de grandes figuras do hip-hop, produções de Branko, PEDRO, Boss AC ou xxoy, o álbum conta com algumas colaborações inesperadas, como Manuel Cruz e Slow J. Um dos momentos mais curiosos é o dueto com António Zambujo, em Vem Beber um Copo, exercício difícil que encontra um meio caminho entre o hip-hop e o fado. Carlão faz um álbum como quem se confessa e, na última faixa, de autoanálise, revela que em cada disco arranca pedaços de si próprio. Ou seja: 25 anos depois do seu início, com os Da Weasel, continua a dar-lhe com alma.

Veja o vídeo do tema #Demasia