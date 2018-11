Prosa suculenta: 6 novos livros de gastronomia – de encher o olho e para pôr a mão na massa

Desengana-se quem julgar que estes são vinhos só para ocasiões especiais. A provar estão as vendas sempre a subir, em Portugal, nos últimos anos, sobretudo no que aos espumantes de gama média/alta diz respeito (a partir dos 7 euros). “Têm todas as condições para serem um vinho de entrada, de acompanhamento ou de saída, e não apenas para brindar nos casamentos ou no fim do ano”, diz João Paulo Martins. O jornalista, especializado em vinhos, organizou Espumantes & Champanhes (Oficina do Livro, 248 págs., €16,90) por momentos de consumo. “Não são todos iguais, uns são mais encorpados, outros mais leves, uns mais doces, outros mais secos. Entendi que, desta forma, seria mais útil quer para quem compra, quer para quem está a vender”.