Em "Songs of Resistance 1942-2018", Marc Ribot traz-nos o som das revoluções (passadas e por vir)

O guitarrista norte-americano regressa com Songs of Resistance 1942-2018, um disco no qual mistura temas próprios com canções de protesto de várias origens

Foi durante as manifestações do movimento Occupy Wall Street, iniciadas em setembro de 2011 em Nova Iorque, como protesto contra o poder dos bancos, que este disco começou a tomar forma. Na altura, o guitarrista Marc Ribot, apoiante da causa, chegou à conclusão de que faltavam canções de protesto capazes de falar, sob a forma de música, das paixões e ambições desta nova geração de revolucionários. E deitou mãos à obra, recriando temas clássicos de revoluções passadas, mas também acrescentando-lhes temas novos com destinatários bem explícitos, como o atual Presidente dos EUA, cuja eleição, segundo Ribot, apenas acelerou a vontade e a necessidade de fazer este disco. Para o concretizar chamou um naipe de convidados de luxo (de country, folk, jazz, hip-hop...) que dão voz às canções das revoluções do passado e do futuro.

O disco abre com We Are Soldiers in the Army, tema do final do século XIX tornado hino durante a luta pelos direitos civis dos afro-americanos, aqui recriado, em tons de improvisação jazzística, com a participação da cantora e compositora negra Fay Victor. Dado o mote, chega em seguida um dos momentos altos do disco, com uma pungente versão de Bella Ciao, o hino da resistência italiana contra o fascismo, pela voz de Tom Waits, de quem Marc Ribot foi companheiro de estrada e de estúdio durante muitos anos. O “trovador hardcore” da country, Steve Earle, canta um dos inéditos, Srinivas (dedicado a Srinivas Kuchibhotla, um emigrante sikh assassinado no Kansas, em 2017, por ter sido confundido com um muçulmano). “Um louco puxou o gatilho. Donald Trump carregou a arma”, diz, antes de declamar uma lista com os nomes de gente assassinada, por engano, nas mesmas condições, ou seja, por puro racismo. Já o ator e rapper Ohene Cornelius dá uma roupagem mais atual a Rata de dos Patas, ranchero popularizado pela cantora mexicana Paquita la del Barrio, tornado no seu país natal um manifesto antimachista e também ele dedicado neste disco a Donald Trump. No horizonte está sempre a ideia de fazer do mundo um sítio melhor – de preferência ao som de uma boa canção.

Ouvir a canção clássica italiana Bella Ciao na voz rouca de Tom Waits é um dos trunfos deste disco no qual a guitarra de Marc Ribot se junta a músicos dos mais diversos estilos.