Com "Islands", dos Ash, a vida pode ser um (e)terno verão adolescente

No oitavo disco de originais dos norte-irlandeses, o tempo recua aos dias do liceu

Há muito que os anos 1990 já lá vão, mas, mal se ouvem os primeiros acordes de True Story, o tema de abertura de Islands, o oitavo disco de originais dos norte-irlandeses Ash, é como se o tempo voltasse para trás, para esses dias do liceu em que a britpop se anunciava como a salvadora do mundo para tantos adolescentes. Os miúdos de então cresceram, mas os Ash ainda sabem como chegar-lhes ao coração, como se comprova neste disco, que, apesar de tudo, não se limita a ser um mero (e patético) exercício de nostalgia pop. Muito pelo contrário.

Composto por 12 temas orelhudos como só o trio composto por Tim Wheeler, Mark Hamilton e Rick McMurray sabe fazer, algures entre as sonoridades de um power pop épico e um surf rock ao estilo dos norte-americanos Weezer (com quem andaram recentemente em digressão), Islands teria tudo para ser uma das bandas sonoras do verão… se estivéssemos algures a meio da década de 90. Mesmo assim, ao longo de pouco mais de 40 minutos, este disco consegue a proeza de nos fazer novamente acreditar que a vida pode ser um (e)terno verão adolescente – e isso não é coisa pouca.