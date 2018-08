"História a História, África", o livro de Fernando Rosas sobre o colonialismo português

O livro que partiu de um programa de televisão, do historiador Fernando Rosas, sobre o colonialismo português

A linguagem deve, idealmente, variar conforme os suportes. Aqui, tratou-se de adaptar à escrita o tom de oralidade do programa de televisão sobre o colonialismo português, da autoria do historiador Fernando Rosas, cujos 13 episódios foram transmitidos pela RTP. Assim nasceu este História a História – África, que tem como principal intenção desfazer alguns mitos alojados no subconsciente português.

Por exemplo: o de que o colonialismo luso foi mais integracionista e humano do que os outros, mas também o de que a longa paz colonial só foi desfeita no início da década de 1960, por uma guerra “movida do exterior”. Na realidade, o convívio nas colónias nunca assentou nuns também míticos “brandos costumes” e nos cerca de cem anos do ciclo africano do império: mais de 50 foram consumidos em lutas.