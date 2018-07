Os Democrash voltam à carga e dizem que o feedback é a droga deles

909DemocrashDrug é a prova de vida dos Democrash, uma banda que tem mantido a chama do rock (e funk... e jazz...) acesa em enérgicos concertos

Depois do álbum de estreia homónimo, lançado em 2015, é ao vivo que esta banda - que se move entre as Caldas da Rainha, Lisboa e Costa da Caparica - tem criado à sua volta um pequeno culto alicerçado em pujantes concertos. Como aconteceu no início do ano passado, num telhado da sua cidade, para o qual foram convidados, em conjunto com outras bandas locais, para revisitarem o mítico concerto dos Beatles no topo do edifício da Apple Records, em Londres. A partir dessa experiência, foram convidados para gravarem um EP de 10 polegadas, em vinil. Além duma versão de One After 909 dos Beatles, o disco inclui três inéditos (Fake Rock ‘n’ Roll, Worm e Feedback is My Drug) que resumem o universo muito próprio desta banda, feito de funk, jazz, punk e rock. O seu melhor cartão de visita continua a ser o tema Democrash, aqui recriado numa versão de mais de dez minutos, com a participação especial do saxofonista Rodrigo Amado.

Veja o vídeo de Worm: