Bons ventos de França

O coletivo Les Vents Français dedica-se neste disco ( Concertante!) ao lado mais elegante e gracioso da música europeia da segunda metade do século XVIII

Os quatro compositores neste duplo CD (Mozart, Franz Danzi, Ignaz Pleyel e François Devienne) são representativos do lado elegante da música europeia na segunda metade do século XVIII. Melodias graciosas, timbres frescos, texturas suaves e claras, por vezes tingidas com pormenores que anunciam o Romantismo. A chamada “Sinfonia Concertante”, tipo de peça em que vários instrumentos solistas dialogam entre si e com uma orquestra, encontra-se, como o nome indica, entre o concerto e a sinfonia. Dificilmente poderia haver instrumentos tão agradáveis como a flauta, o oboé, o clarinete, o fagote e a trompa, para executar esse jogo, ou intérpretes tão ilustres como os que compõem o coletivo Les Vents Français, de quem já tínhamos desfrutado um disco de Beethoven e uma caixa tripla de compositores franceses.