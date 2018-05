Estão a nascer jacarandás nas novas tardes do Ritz

Aos jacarandás de Lisboa o Ritz dedica várias novidades pintadas no mais elegante dos liláses. Há um chá da tarde, uma massagem e um cocktail para os celebrar

São uma das flores preferidas de Lisboa e acabam de inspirar várias novidades do Ritz Four Seasons Hotel. Os jacarandás, que todos os anos por esta altura se vêem entre a Rua Castilho e o Parque Eduardo VII, mesmo ali ao lado, chamaram a atenção pela cor, mas também pelo que significam: a chegada da estação mais quente do ano, com dias maiores e pores do sol coloridos.

D.R.

Ideal para experimentar no terraço, o novo chá da tarde de jacarandás (seg-dom, 15h30-18h30, €45,) foi pensado pelo chefe de pastelaria do hotel, Fabian Nguyen, e é feito de deliciosos bolos e doces em tom lilás. Aqui, incluem-se doces mais ou menos clássicos como os scones, servidos com compota de framboesa e mascarpone de lima, os éclairs glaceados e recheados com mousseline de baunilha, mini-macarrons, petit gateaux de mirtilos, tartelettes de cassis ou troncos de chocolate. Todos com detalhes na cor dos jacarandás, claro. A mesma que se vê no cocktail Ultra Violet (€16), cujo nome vem da cor do ano da Pantone, e que junta amoras, mirtilos e violetas cristalizadas. Já o Ritz Spa propõe uma nova massagem de corpo, a jacarandá em flor (€155 - €180), feita com a manteiga da marca portuguesa Benamôr, também esta feita com jacarandás, para conseguir um efeito relaxante. E não é precisamente isso que esperamos do verão?