'The Complete Works', de Claude Debussy, reúne pela primeira vez toda a sua obra

No mês em que passam 100 anos sobre a morte do compositor francês, a sua música continua a merecer uma celebração sem qualquer abordagem museológica

Getty Images

Não é normal associarmos a ideia de prazer à de vanguarda, sobretudo quando se trata de música erudita. Claude Debussy (1862-1918), sobre cuja morte se cumprem 100 anos neste domingo, 25, desmente esse lugar-comum. A sua música é das mais agradáveis que se podem imaginar (no caso dela, ouvir é imaginar, ainda que nem sempre à letra), mas foi também uma das poucas que, sem dúvida, ajudaram a criar o século XX. Recorrendo a outro lugar-comum: após Debussy, a música nunca mais foi a mesma.

O marco inicial tradicionalmente invocado é a peça orquestral Prelúdio à Sesta de Um Fauno, dez sumptuosos minutos de fluidez melódica, harmónica e orquestral que nos trazem uma perpétua manhã, apesar do título. A melodia inicial tocada pela flauta solo tornou-se universalmente conhecida, e é, de facto, sobre ela que assenta o resto da construção. Estreado em 1894, quando Debussy já ultrapassava os 30 anos, é uma perfeita ilustração da sua novidade e do cuidado absoluto que ele punha em tudo o que escrevia.

Debussy não era um compositor rápido, mas cada uma das suas obras principais é um momento de originalidade irrepetível. Isso vale tanto para as obras orquestrais (Nocturnos, Imagens, La Mer) como para as peças para piano (Estampas, Estudos, Prelúdios, Imagens, Children's Corner, Suite Bergamasque...) e para o restante, incluindo aquela que é talvez a ópera mais importante do século XX: Pélleas et Melisande, sobre um poema de Maeterlinck.

Apesar de nunca ter feito estudos formais fora da música, Debussy adquiriu uma ampla cultura literária e visual que o ajudou a sintonizar-se com as correntes estéticas do seu tempo. Uma vida pessoal complicada, em que não faltou a tentativa de suicídio por parte da sua então esposa, bem como uma longa, dolorosa e humilhante doença foram o preço da criação de uma linguagem e um acervo que transcendem o qualificativo de Impressionismo, sem lhe serem alheios.

A presente caixa da Warner apresenta a sua obra quase integralmente. Alguns itens menores foram omitidos, mas em contrapartida surgem peças nunca antes gravadas e registos do próprio Debussy enquanto pianista. Reunindo a Warner os grandes catálogos clássicos da EMI e da Erato, não surpreende encontrar aqui uma amostragem bastante razoável dos intérpretes de topo do último meio século.