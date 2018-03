'Soundz of Squeeze’o’Phrenia', dos portugueses Dapunksportif: O rock como ele deve ser

'Soundz of Squeeze’o’Phrenia' marca o regresso em grande forma da banda de Peniche, Dapunksportif

Numa altura em que, devido a uma homenagem dos Metallica a Zé Pedro, aquando da recente atuação da banda americana em Lisboa, a vitalidade/mortalidade do rock voltou a ser assunto de acalorada discussão em Portugal, os Dapunksportif aí estão de volta para mostrar o quão irrelevante este debate se torna quando se ouve um álbum como Soundz of Squeeze’o’Phrenia. E é precisamente a Zé Pedro, a quem se manifestam “eternamente gratos”, que a banda de Peniche dedica o seu novo disco − afinal, foi com os Xutos & Pontapés que os Dapunksportif fizeram a sua primeira grande digressão nacional.

Depois de seis anos de ausência, é caso para dizer que enquanto existirem bandas como esta, não haverá órfãos do rock. Ao núcleo duro composto por João Guincho e Paulo Franco, juntou-se agora o baterista Fred Ferreira, que também contribuiu na produção. O resultado é uma mistura perfeita entre endiabrados riffs de guitarra elétrica e uma secção rítmica desenfreada que coloca os Dapunksportif a vaguear a toda a velocidade pelo universo do rock, com passagens pelo punk, o stoner ou até o industrial sem qualquer tipo de pruridos, até porque não há tempo para isso. Em suma, um disco que mais parece um concerto gravado num qualquer clube subterrâneo.

Veja aqui o vídeo de Trouble, 1º single do novo álbum Soundz of Squeeze’o’Phrenia