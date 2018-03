'A Revolução de 1383', de António Borges Coelho: Um “clássico” moderno da historiografia portuguesa

A batalha de Aljubarrota e o que sucedeu imediatamente antes dela continua a fascinar-nos. São várias as leituras possíveis, como este A Revolução de 1383, de António Borges Coelho

Ant\303\263nio Pedro Ferreira

Há períodos da História de Portugal que, resistindo à passagem das gerações, nunca deixam de nos encantar. Talvez o caso mais notório seja o da “crise” de 1383-1385, sobre a qual nos parece que sabemos tudo mas de que queremos sempre saber mais; é uma questão de interpretação dos acontecimentos que levaram o País a não aceitar a rainha legal e o seu marido castelhano e a eleger um soberano que levou à vitória militar de Aljubarrota e ao lançamento das bases da Expansão. Pois não é verdade que, ao pegarmos num manual de História, é muito provável que vamos logo procurar o que lá diz a esse respeito? Isto por um lado. Por outro, se há livros do século XX que vêm resistindo bem à passagem dos anos, um deles é o ensaio A Revolução de 1383, de António Borges Coelho, publicado pela primeira vez em 1965. É certo que o texto veio sofrendo mutações e acrescentos, ainda que não de fundo. Por exemplo, o texto que na edição de 1981 o autor introduziu como prólogo passou agora a apêndice.

Dito isto, o livrinho – verdadeiro “clássico moderno” da historiografia portuguesa – não narra os acontecimentos a um leigo (se é que o há na matéria) da forma empolgante de, por exemplo, um Oliveira Martins. A sua batalha é outra: a de os ler à luz do marxismo. Esta perspetiva, hoje não tão bem recebida pelos intelectuais (e eis uma palavra caída em desuso) como na década de 1960, tinha então um sabor a arrojo, a proibido, a heresia, a fascínio sem limites.

Afinal, porque se escreveu lá em cima “crise” entre aspas? Porque, para Borges Coelho, o que se passou nesse momento fulcral da nossa História foi menos crise dinástica e interregno do que revolução, e revolução pioneira. A burguesia chegava-se ao poder, como faria em Inglaterra no século XVII ou em França nos finais do XVIII, derrubando a velha ordem feudal com o concurso do povo (os “ventres ao sol” de que falava Fernão Lopes) e de elementos da pequena nobreza “nacional”. Sairia da convulsão uma nobreza nova, mas também o Portugal novo que inauguraria a expansão europeia.

A Revolução de 1383 (Caminho, 248 págs., €21,90) vai já em 8ª edição desde o seu aparecimento em 1985, se contarmos com as seis da Caminho e as duas anteriores, da Portugália e da Seara Nova.