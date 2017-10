Uma caixa de 45 discos para ouvir Maria Callas ao vivo

Quarenta anos depois da sua morte, a caixa Remastered Live Recordings reúne 20 óperas gravadas ao vivo de uma cantora que não teve igual: Maria Callas

Maria Callas (1923-1977) não tinha uma voz particularmente bonita, no sentido convencional. Nem era uma pessoa fácil. A sua carreira, ainda por cima, não foi longa. Aos 41 anos, com os poderes vocais em decadência há bastante tempo, abandonou de vez a ópera. A partir daí, além de masterclasses, apenas deu recitais, por vezes com resultados lastimáveis. Mas todos esses reveses se apagam ao pé da glória única que foi a sua. No seu auge, ela era simplesmente incomparável. Um timbre incrivelmente flexível e poderoso, uma presença feita de autoridade, interpretações carregadas de inteligência e paixão – e uma vida privada a condizer, avidamente seguida pela imprensa da época. As suas qualidades distintivas podem-se apreciar nas gravações de estúdio, mas a um certo nível tem de ser ao vivo.

Esta edição da Warner, editora onde Callas gravou praticamente sempre, contém 20 óperas, desde o Nabucco de 1949 até à Tosca de 1964. Nem a primeira nem a última são o melhor da coleção. O Nabucco, pela pobre qualidade do registo de som. A Tosca, pelo estado em que a voz já se encontrava. Mas não retiraríamos nenhuma das duas, pois da primeira não existe alternativa (é o caso de outras gravações que aqui encontramos, em especial a Armida, de Rossini, uma das mais fabulosas interpretações da cantora) e da última, bem, porque Callas é sempre uma grande atriz dramática, e, mesmo quando a voz claudica, há inflexões e fraseados inconfundíveis. De qualquer modo, será preferível começar pela Lúcia de 1955, dirigida por Karajan, um dos melhores discos de ópera de sempre. Ou pela Sonâmbula do mesmo ano, com Leonard Bernstein, onde o som é algo pior mas a garra não é inferior. O Poliuto de 1960 é outra alternativa, com a vantagem de ser uma ópera muito menos bem servida no CD do que os best-sellers de Donizetti e Bellini atrás referidos. E também há o Macbeth, de Verdi...

As surpresas aqui são muitas, e uma das principais é o Parsifal de 1951 (Wagner em italiano!), uma gravação que lembra o que Callas fazia antes de se consagrar definitivamente ao bel-canto. Os técnicos conseguiram restaurá-la a um ponto em que as vozes soam de facto, como eles dizem, “lovely”.

Ao todo, a caixa Maria Callas Live: Remastered Live Recordings 1949-1964 (Warner) contém 42 CD e três discos blu-ray, seguindo-se à edição das gravações de estúdio lançada em 2014.