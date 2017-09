'Villains': O rock para dançar dos Queens of the Stone Age

Ao sétimo disco de originais, Villains, os Queens of the Stone Age voltam a baralhar conceitos. Agora, com a ajuda do papa pop Mark Ronson

Paulo Petronilho

Depois de …Like Clockwork, o álbum-consagração de 2013, que colocou os norte-americanos Queens of the Stone Age no topo do mundo, a fasquia estava alta – demasiado alta, vaticinavam algumas vozes. Mas Josh Homme, já se sabe, não é qualquer um, e tem-no provado ao longo dos mais de 20 anos que contabiliza à frente desta banda (e da qual é, atualmente, o único membro original). O currículo de exceção estende-se também ao seu trabalho enquanto produtor de gente tão diversa da cena musical como os Arctic Monkeys e Iggy Pop, ou ainda em projetos paralelos como os Eagle of Death Metal e os Them Crooked Vultures, este último formado em 2009 com Dave Grohl (Nirvana e Foo Fighters) e John Paul Jones (Led Zeppelin).

A energia de Josh Homme comprova-se, mais uma vez, no novo álbum Villains, sétimo disco de originais da banda, para o qual foi convidado Mark Ronson, o célebre produtor britânico com um toque de Midas, mais conhecido pelos trabalhos na área da pop, com nomes como Amy Winehouse, Bruno Mars ou Lady Gaga. Poder-se-á argumentar se a viragem para os ambientes mais dançáveis que marcam a primeira metade deste disco não terá a sua mão... mas isso apenas vem confirmar a visão alargada de Josh, para quem a música é um campo de possibilidades sem fim.

Que outra banda, afinal, poderia soar assim, quase como se se juntassem, num único disco, Black Sabbath e David Bowie, o glam rock e o disco sound, ritmos dançáveis com letras políticas? E tudo isto sem perder um pingo de identidade, muito pelo contrário. Aliás, basta ouvir o primeiro single, The Way You Used To Do, para perceber que Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Schuman e Jon Theodore are still in the building (qualquer coisa como ainda permanecem em campo). Depois, enquanto se ouve as restantes oito temas de Villains, é só deixarmo-nos ir, sempre com muito swing e rock à mistura.

Antes do lançamento, Villains (Popstock) teve um teaser elaborado, criado à maneira de um sketch de comédia, com a banda a ser submetida a um teste no detetor de mentiras.

Ouça aqui o single The Way You Used To Do