'Pleasure': Feist na intimidade

Depois do elogiado Metals, lançado em 2011, a artista canadiana Feist dá um passo em frente com Pleasure, um disco de maturidade

Houve um tempo, na carreira de Leslie Feist, em que tudo poderia ter sido diferente. Basta lembrar o equilíbrio entre a folk redonda e a pop colorida de álbuns como Let it Die (2004) ou The Reminder (2007), para perceber que a artista canadiana poderia facilmente ter assumido o estatuto de menina bonita da música alternativa. Optou por outro caminho, muito mais desafiante tanto para os fãs como para a própria, tal como já se anunciava no aclamado (mas muito mais complexo do que os anteriores) disco Metals, de 2011. Com Pleasure, eleva ainda mais a fasquia: é a prova que faltava da total maturidade e vitalidade artística de Feist.

A primeira sensação, mal se começa a ouvir o tema de abertura, que dá nome ao álbum, é que poderíamos estar na casa de Feist, a ouvi-la tocar só para nós. Sim, é um álbum íntimo, pelo modo como nos sussurra histórias pessoais de amor, ternura, perda, desilusão, separações e tudo o resto que faz das pessoas isso mesmo, pessoas. Assim continua, numa (falsa) crueza, construída com a mestria de uma produção perfeita, a cargo da própria, do conterrâneo Mocky e do francês Renaud LeTang, que consegue levar toda a riqueza musical e instrumental deste disco em direção ao essencial: as palavras e a voz de Feist. Basta ouvir Any Party, um dos momentos mais rock de todo o disco, quase a fazer lembrar o compatriota Neil Young, quando canta palavras como “You know I’d leave any party for you, no party’s so sweet as our party of two”. Ou a doçura de A Man Is Not His Song… Ou, ainda, o crescendo épico de Century, em dueto com o vocalista dos Pulp, Jarvis Cocker. E ir por aí fora, faixa a faixa, até ao fim, apenas para ter vontade de voltar ao início.

Veja o vídeo de Pleasure