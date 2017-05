'async', de Ryuichi Sakamoto: como uma banda sonora imaginária

O músico japonês regressa aos discos em excelente forma, misturando o seu lado mais eletrónico e ambiental com gravações de sons da natureza e da vida como ela é

Mesmo quando não compõe para as bandas sonoras que lhe deram notoriedade, o japonês Ryuichi Sakamoto assina música absolutamente cinematográfica. Não espanta, por isso, que fale, a propósito deste seu novo disco (o primeiro em nome próprio desde Out of Noise, de 2009), de uma banda sonora imaginária para um filme de Andrei Tarkovski.

Como os filmes do realizador russo, async é percorrido por sombras e melancolia. Faz sentido: Sakamoto lidou em 2014 com o diagnóstico de um cancro na garganta que conseguiu superar e, militante das causas ambientais, o músico viveu de forma intensa o grave incidente de Fukushima em 2011. Musicalmente, junta-se aqui um lado muito orgânico de gravação de sons de objetos e situações (passos, água...) com a faceta mais experimental e eletrónica de Sakamoto. Sempre com uma qualidade de som inexcedível.

Ouça aqui Andata, do novo disco de Ryuchi Sakamoto, async