Um mini-álbum que é também um roteiro pela arte urbana em Lisboa

Em Street Art Lisbon 2, editado pela Zest Books e já à venda nas livrarias, reúnem-se cerca de 200 obras de artistas nacionais e internacionais que coloriram a cidade entre 2014 e 2016. Um livro-álbum que serve também de roteiro num passeio pelas ruas de Lisboa

A ideia de publicar um segundo volume tinha ficado no ar quando, em 2014, a Zest Books editou o livro Street Art Lisbon. Dois anos e poucos meses depois, assim aconteceu, que a quantidade e qualidade dos trabalhos com que artistas nacionais e estrangeiros coloriram a cidade entre 2014 e 2016 já o justificava. O formato mantém-se – um livro-álbum, prático e leve, com mapa e coordenadas GPS de localização das 196 obras que se reúnem em Street Art Lisbon 2. A ideia é “levar as pessoas para a rua”, explica o editor Nuno Seabra Lopes, e para facilitar o passeio, “as obras aparecem no livro de forma sequencial, em termos geográficos”. Há exceções e, às vezes, é preciso deixar o centro da cidade. Para ir por exemplo até ao Bairro Padre Cruz, em Carnide, para ficar a conhecer o trabalho de alguns dos artistas estrangeiros convidados a participar, em 2016, no Festival Muro, organizado pela GAU – Galeria de Arte Urbana da Câmara de Lisboa, que ajudou também à feitura do livro.

Além das obras que a GAU foi espalhando pela cidade em locais autorizados, há outros tabalhos comissariados pela Galeria Underdogs, de Alexandre Farto (Vhils), e pela associação Mistaker Maker, de Lara Seixo Rodrigues. E também graffiti ilegal, no sentido em que não foi autorizado pela câmara municipal ou pelos proprietários, “que não inclui peças que danificam o património”, acrescenta Nuno Seabra Lopes, “porque essa é uma das regras”. Em relação ao primeiro volume, o Lisbon Street Art 2 traz uma novidade. “Procurámos colocar outras técnicas artísticas da street art que não estavam tão representadas no anterior, como as colagens, os stencil, os stickers ou os cartazes.”

A juntar nomes como Vhils, Bordalo II, Add Fuel, MaisMenos, akaCorleone, Mr. Dheo, Pariz One, Tamara Alves, Sainer ou Borondo, entre outros artistas, portugueses e estrangeiros, no livro Lisbon Street Art 2 há imagens de grandes murais que já conhecemos. Mas também de trabalhos escondidos em recantos da cidade, agora mais fáceis de descobrir.

Feito em parceria com a GAU – Galeria de Arte Urbana, da Câmara Municipal de Lisboa, o livro Street Art Lisbon 2 (Zest Books, 208 págs., €11) é o segundo volume dedicado à arte urbana em Lisboa, a mostrar os trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros realizados entre 2014 e 2016. O primeiro volume cobre os anos de 2012 a 2013, tendo-se incluindo alguns trabalhos anteriores pela sua relevância no panorama da arte urbana em Lisboa. Como os graffitis da dupla de artistas brasileiros Os Gémeos, do italiano Blu e do espanhol Sam3 nas fachadas dos prédios devolutos da Avenida Fontes Pereira de Melo, feitos em 2010. E que o jornal inglês The Guardian viria a eleger, no ano seguinte, como uma das dez melhores intervenções de street art do mundo.