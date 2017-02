Assim soam os  Simple Minds desligados da ficha

Acoustic é o disco que, revisitando canções de várias épocas, serve de base à atual digressão dos Simple Minds, a banda formada na Escócia há 40 anos

A moda dos discos unplugged já aconteceu há tanto tempo (o concerto acústico dos Nirvana para a MTV, que marcou essa tendência, foi em 1993) que bem se pode falar de revivalismo em edições como esta. Sendo um disco dos Simple Minds, que andam nisto desde 1977, ainda mais sentido faz tocar nessa tecla.

Acoustic revisita temas de várias épocas – passando, claro, por Promised You a Miracle, Alive and Kicking e Don't You (Forget about Me) – e serve de base à atual digressão da banda escocesa (que chega a Portugal em maio). Partindo do princípio que o percurso dos Simple Minds os levou de um arranque ligado ao punk e à new wave para uma excessiva cacofonia pop, típica de uma banda que cresceu nos anos 80 com a ambição de chegar a todos os públicos, esta depuração (que podia ser ainda maior) é bem-vinda. Dizer que Jim Kerr continua alive and kicking é aquela piada fácil que continua a fazer sentido.

Veja o vídeo de Promised You a Miracle (Acoustic) com a participação da canotra KT Tunstall