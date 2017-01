'Serpa Pinto. O Sonhador da África Perdida': Um português extradordinário

A vida do explorador Alexandre Serpa Pinto, contada pelo jornalista Luís Almeida Martins e com desenhos de Filipe Abranches, é o novo volume da coleção infanto-juvenil sobre grandes vidas portuguesas, publicada pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda em colaboração com a editora Pato Lógico