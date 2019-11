Dormir como um burguês no Porto Deluxe Apartments

1 / 4 João Morgado 2 / 4 João Morgado 3 / 4 João Morgado 4 / 4 João Morgado

“Estas casas têm uma história”, começa por dizer Judite Carqueja, 48 anos, proprietária do Porto Deluxe Apartments. Depois de mais de 20 anos ligada ao imobiliário, Judite decidiu mudar de vida. “Pretendia ter algo meu, na área do alojamento, que me apaixona”, conta. Começou por uma guesthouse, também na Avenida da Boavista, aberta há cerca de um ano, e quando viu, na porta ao lado, os prédios geminados, de traça burguesa e fachada de pedra, do século XIX, à venda, tratou de “reunir as condições” para ficar com eles.

Os edifícios, propriedade da STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, fechados há mais de uma década, estavam muito degradados. Dada a classificação de Imóvel de Interesse Municipal, mantiveram-se toda a estrutura e a traça original. Após dois anos de obras, o Porto Deluxe Apartments abriu no passado mês de maio.

Estamos a escassos metros da Casa da Música e da Rotunda da Boavista, numa das artérias principais da cidade, mas são a tranquilidade e o canto dos pássaros que marcam cada passo. Existem 13 apartamentos – de T1 a T3, para acomodar entre duas a oito pessoas –, distribuídos por quatro andares, cada um com temática própria: estilo zen, no piso zero; ambiente clássico, no primeiro e no segundo pisos; e rústico, no último, com teto e paredes forrados a madeira. O conforto e as áreas generosas são comuns a todos eles.

“É uma casa antiga, mas com todas as comodidades modernas”, assegura Judite. Pormenores como banheira de hidromassagem e jardim privado em alguns quartos, boas camas, gestão automatizada de entradas, estacionamento privativo, com carregador para carros elétricos, e kitchenette, fazem a diferença, seja numa escapada a dois ou numa estada em família. Além da oferta de um roteiro, com código para aceder a informações de cada monumento, no Porto Deluxe Apartments há bicicletas para alugar. Afinal, a praia e o Parque da Cidade ficam logo ali.

Porto Deluxe Apartments > Av. da Boavista, 741, Porto > T. 92 721 4033 > a partir de €80