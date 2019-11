Na Herdade da Ribeira de Borba, em Vila Viçosa, há um outro Alentejo que se leva na memória

1 / 6 DR 2 / 6 DR 3 / 6 DR 4 / 6 DR 5 / 6 DR 6 / 6 DR

Se há moda alentejana que assenta mesmo bem à Herdade da Ribeira de Borba, é a que versa assim: “Ao passar a ribeirinha / Pus o pé, molhei a meia / Pus o pé…” Neste turismo rural, a cinco quilómetros de Vila Viçosa, num Alentejo com outros recortes, a água da ribeira de Borba atravessa a herdade com 25 hectares e faz parte da beleza natural da paisagem, a par das colinas e dos vales.

Este é um sítio para quem gosta, mesmo, de ar livre. Os vários edifícios – três casas independentes e duas zonas com quartos (a Malhada e a Casa Principal) – estão espalhados pela herdade, o que implica sempre uma pequena caminhada. Nada que não se percorra em alguns minutos ou, em alternativa, à boleia do carro elétrico, que transporta a bagagem e os hóspedes sempre que necessário. Também estamos em contacto com as atividades agrícolas da propriedade, veem-se burros, cavalos, ovelhas, colhe-se fruta e ervas aromáticas na horta biológica.

Quanto à dormida, pode optar-se por ficar numa das suítes da Malhada, no alto de um cabeço, perto de uma das piscinas (a outra fica na Casa Principal), ou na zona de glamping, com duas domes, também elas encarrapitadas – e portanto, um bom ponto de observação das estrelas. Na Casa-Mãe, de traça tradicional alentejana, existem três estúdios com mezzanine (o pequeno-almoço é servido diariamente num cestinho recheado de iguarias), um salão de jogos e uma piscina, resguardada, que permite ir discretamente a banhos.

Os dias são passados entre passeios a pé no meio da Natureza – sugere-se também uma volta à herdade de bicicleta (tradicional ou elétrica) – e, para quem não abdica do exercício físico, existe um circuito de máquinas, instalado junto à ribeira. “Os passeios nunca são iguais, há sempre coisas novas a acontecer, algum pormenor que nos escapa, é inevitável pois estamos no meio da Natureza”, garante Antónia Onofre, a cara simpática que recebe os hóspedes na Herdade da Ribeira de Borba. Um paraíso no Alto Alentejo.

Herdade da Ribeira de Borba > R. da Carreira, Vila Viçosa > T. 268 980 709 > a partir de €85