The Albatroz Hotel, em Cascais: Um clássico em tons de azul

Cascais tem vários encantos e o Albatroz é certamente um deles. Pode mudar tudo neste hotel, mas a sua localização será sempre uma das mais privilegiadas da Linha, com o Atlântico e a Praia da Conceição aos pés. A casa privada que passou a estalagem, em 1963, e a hotel duas décadas depois, é agora propriedade de uma família russa, que mora por perto. Na receção – um balcão em pedra lioz envelhecida e amaciada –, à conversa com Isabel Rebelo, a funcionária mais antiga do hotel, que ali trabalha desde os anos 1970, recordamos hóspedes célebres que a própria atendeu, como o rei Juan Carlos de Espanha, os pilotos de Fórmula 1 Michael Schumacher, Nelson Piquet e Niki Lauda, a cantora Shakira ou os atores Mel Gibson e Colin Farrell. Isabel ainda é do tempo em que, todos os domingos, Américo Tomás (1894-1987), o último Presidente da República do Estado Novo, ia ao Albatroz tomar chá.

Apesar de estas recordações perdurarem no tempo e fazerem a história do hotel, o Albatroz voltou a renovar-se por dentro, uma intervenção assinada por Gracinha Viterbo, que manteve a estrutura clássica do cinco estrelas, apostando nos apontamentos decorativos contemporâneos e numa infinidade de azuis que remetem para o mar. A sala de estar, junto à receção, com acesso direto à piscina, em cores mais suaves, mais despida de mobiliário, tem agora uma decoração rica em tapetes, sofás com almofadas, mesinhas de apoio e cadeirões de verga. Nos 51 quartos, todos diferentes, destaque para as louças e torneiras portuguesas, cerâmicas de Anna Westerlund feitas à mão, amenities Portus Cale (da Castelbel), azulejos Viúva Lamego com desenhos típicos portugueses, e nos tecidos, bordados e linhos naturais. Nos corredores das zonas comuns, vale a pena levantar os olhos e reparar no friso com pinturas de flamingos, macacos, zebras e palmeiras do graffiter Smile.

Passado o novo lounge na receção, com azulejos de relevo da marca portuguesa Barro, de Valongo do Vouga, vamos em direção ao bar que voltou à sua cor original, o azul-escuro. Junto à escadaria, a tapeçaria de parede da portuguesa Diana Meneses Cunha, da Oficina 166, lembra uma rede de pesca. No restaurante e bar, totalmente, renovados, prefira um lugar à janela, ou mesmo na varanda, e peça um Pimm’s, bebida feita com gin, especiarias e frutos cítricos, símbolo do verão inglês e do outono nacional.

The Albatroz Hotel Cascais > R. Frederico Arouca, 100, Cascais > T. 21 484 7380 > a partir de €180 > restaurante 12h-15h, 19h-22h30