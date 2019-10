No hotel PortoBay Flores estamos entre o passado e o futuro

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Um arco em granito prende o olhar, logo que se entra no lobby do novo PortoBay Flores, onde outrora se encontravam as cavalariças deste palacete do século XVI, conhecido como Palácio dos Ferrazes, última morada da família Maia. A seguir é a escadaria, imponente, ladeada por enormes colunas de granito, a guiar-nos até ao primeiro andar desta casa com 500 anos que, após décadas em ruína, foi comprada e recuperada pelo empresário franco-alemão Johannes Tryba, para dar lugar a um hotel cinco estrelas. A gestão foi entregue ao grupo madeirense PortoBay – que, em dezembro passado, já tinha adquirido o Hotel Teatro, ali próximo, na Rua de Sá da Bandeira.

Visto de fora, da movimentada e turística Rua das Flores, dificilmente se imagina a grandiosidade do que se encontra no interior. E se o palacete de três pisos é a coqueluche – tem 11 quartos, varandas em ferro forjado e cantarias em pedra, o restaurante/Bistrô Flores (nas mãos do chefe Nuno Miguel) e o Bar dos Maias (cocktails e refeições leves), ambos abertos a não hóspedes –, o edifício construído de raiz, nas traseiras, não lhe ficará atrás. Nos sete pisos, encontram-se os restantes 55 quartos (alguns com varanda para o pátio), além do spa Mandalay com piscina interior e luz natural.

A separar o palacete e o novo edifício está um belo jardim com uma capela barroca do século XVIII (também ela restaurada), que se acredita ser da autoria do arquiteto italiano Nicolau Nasoni. A ligar um e outro edifício foi construído um corredor que funciona como “uma espécie de passagem do tempo entre o século XVI e o século XXI”, explica o arquiteto Samuel Torres de Carvalho, responsável pela obra de requalificação. A decoração é sóbria: entre os tons de cobre (nos quartos do palacete), o azul-petróleo e o bege (no edifício novo). Quem tiver a sorte de ficar a dormir nos últimos andares, terá de presente uma vista privilegiada sobre o centro histórico e a Sé do Porto. Há lá preço que pague essa fotografia?

PortoBay Flores > R. das Flores, 27, Porto > T. 22 004 7000 > a partir €200 (quarto), €340 (Palace Suíte Duplex)