O hotel Savoy Palace, no Funchal, é uma varanda sobre o mar

Ainda não tínhamos olhado uma segunda vez para a fachada, alinhada numa das principais avenidas do Funchal, nem identificado os bonsais da entrada, e já nos entregavam um copo de champanhe e um convite de almoço. O Savoy Palace, um resort cosmopolita, em soft opening desde o início do verão, queria assim definir o destino e marcar a experiência de cada hóspede. Membro da cadeia de hotéis de luxo The Leading Hotels of the World, o novo cinco estrelas da ilha da Madeira é grande, moderno, sem perder os ecos do passado.

Por ser um hotel antigo, o consenso não foi fácil. “Há um sentimento de pertença partilhado por muitas pessoas”, diria Nini Andrade Silva, 57 anos, num almoço, dois dias depois. O Savoy teria de se reinventar, dentro da modernidade atual, sem perder as referências históricas. “É mais o que se sente do que o que se vê”, sublinharia a designer de interiores, que optou por trazer a Madeira para dentro do hotel. A ilha está no rendilhado dourado, inspirado nas formas e nos desenhos do bordado madeirense, presente no corrimão da escada, a lembrar um coreto, na ponte da piscina exterior, nos quartos. Além do mobiliário feito à medida, há peças do antigo Savoy e os uniformes foram desenhados pela designer de moda Fátima Lopes.

Mil e uma mesas

Com vista sobre o mar e a montanha, o hotel observa-se de toda a cidade. A forma de onda, em betão e vidro, dilui-se na paisagem, com mais de 250 espécies de plantas. O edifício tem 16 pisos, com 352 quartos, incluindo 43 suítes e 14 pool suítes, e, na cobertura, onde ficam as suítes presidenciais, há duas piscinas infinitas. De um lado, está o Galáxia, composto por um bar de cocktails, a cargo de Nelson Antunes, um lounge e um restaurante, com uma ementa à carta, criada pelo chefe de cozinha Carlos Gonçalves.

Aberto apenas para jantares, tem pratos como tempura de bodião, maionese de alho fermentado, pickle de cebola e molho unagui, e camarão obsiblue com trigo pilado e caldo. “É cozinha portuguesa experimental, sem regras e dependente do que há no mercado”, resume o chefe de 36 anos. Do lado oposto, encontra-se o Jacarandá, lounge e clube, com piscina e restaurante exclusivos para os hóspedes das suítes, semelhante a um boutique hotel, dentro do resort. “Temos um produto exclusivo para os clientes mais exigentes”, sublinha Ricardo Farinha, o diretor comercial.

Já no restaurante Alameda, no rés do chão, o registo é descontraído, com opções mais simples, como o carpaccio de polvo, o atum à portuguesa ou a trilogia de crème brûlée, panna cotta e tarte de maçã, servida à sobremesa. É no restaurante Hibiscus, sobre a piscina exterior, que é servido o pequeno-almoço. Aos ovos Benedict, aos crepes de massa fofa e aos iogurtes caseiros juntam-se os sumos naturais e a fruta da ilha.

Experimentada a piscina, à sombra de palmeiras, já nos aguardavam no spa, inspirado na floresta Laurissilva, Património Mundial pela Unesco. Em três mil metros quadrados, encontra-se um percurso de água quente e fria, com calhaus pretos, inspirado nas levadas,e a piscina com cascata, que se acede através de um túnel (ou furado, como se chama por aqui). Além da massagem de pés, ritual de boas-vindas, a terapeuta, em movimentos suaves, mas vigorosos, deixa-nos quase a dormir. O sono, descansado, esse teria lugar numa cama, a lembrar uma nuvem branca, feita de lençóis macios.

Regressemos ao último piso, onde o cenário mais impressiona e, pelos comentários de quem está próximo, não é apenas a nós. Ao longe, o Sol vai-se pondo, tingindo a baía do Funchal de uma luz amarela que se reflete no mar, nas casas, na piscina. Beba-se então um cocktail, pois os outros elementos para uma luxuosa estada já cá estão.

Savoy Palace > Av. do Infante, 25, Funchal > T. 291 213 000 > quartos a partir de €200, suítes a partir de €350

Aqui à volta: O que ver e fazer no Funchal

Carreiros do Monte

A proposta é subir ao Monte num carro clássico, das décadas de 20 a 70, e descer num carrinho de vime, conduzido por dois homens trajados de branco e com chapéu de palha. Por entre curvas e ruas apertadas, do centro da cidade do Funchal até ao Monte, são cerca de 30 minutos, já a descida dura 10 minutos, com muita emoção. Sítio da Igreja, Monte, Funchal > T. 291 783 919 > seg-sáb 9h-18h > a partir de €25

Rota dos Cetáceos

Dedicada à observação de golfinhos e baleias, a Rota dos Cetáceos, agência de turismo ecológico, organiza também passeios em iate ao longo da costa da ilha da Madeira, com a duração de quatro ou oito horas. A viagem, desenhada à medida, pode incluir um mergulho no Atlântico, ao largo do cabo Girão, além de bebidas e snacks a bordo. Centro Comercial Infante > Av. Arriaga, 75, Funchal > T. 291 280 600 > seg-dom 9h-22h > a partir de €2250 (4 horas/10 pessoas)

Design Centre Nini Andrade Silva

É no molhe da Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, antiga casa do navegador Gonçalves Zarco, que se encontra este centro com área de exposição permanente, que integra peças desenhadas pela designer de interiores madeirense Nini Andrade Silva, loja e restaurante com vista sobre a baía do Funchal. Estr. da Pontinha, Forte Nossa Senhora da Conceição, Funchal > T. 291 648 780 > seg-dom 11h-23h, restaurante 19h-22h