A Quinta das Lágrimas, em Coimbra, é como uma lenda de amor

Neste hotel-palácio do século XVIII, rodeado de jardins, é difícil descolar da lenda de D. Pedro e Inês de Castro. Mas será que queremos, realmente, fugir dela?

Quem é que não gosta de uma bela história de amor? Ainda que a de D. Pedro e Inês de Castro tenha terminado em tragédia, é nela que pensamos quando passeamos pelos 10 hectares de jardins (são dois: o romântico e o medieval) da Quinta das Lágrimas e olhamos a Fonte dos Amores, outrora cenário dessa paixão proibida. É também essa lenda de amor, eternizada por Camões em Os Lusíadas, que nos acompanha quando atravessamos os corredores, as muitas salas e varandins, ou visitamos a capela, a biblioteca forrada a madeiras exóticas e os quartos deste hotel. São 55, no total, divididos entre o palacete do século XVIII, decorado com mobiliário de época – que encantou o rei D. Miguel e o duque de Wellington –, e o edifício de traço minimalista, desenhado pelo arquiteto Gonçalo Byrne, onde se encontra o spa Bamboo Garden, com piscina interior e massagens (a partir de €80).

O primeiro hotel de cinco estrelas de Coimbra é, de facto, especial. Quase uma viagem no tempo. Já o programa, pensado para quem vem passar uns dias, é variado. Aos fins de semana, há brunch para um pequeno-almoço tardio (das 12h às 15h, €21,50). E também os três restaurantes do hotel – Arcadas, Pedro & Inês e o recente Gastro Bar, entregues às mãos do chefe Vítor Dias – não são indiferentes à lenda de amor. O pato com laranja e topinambur recorda as caçadas de D. Pedro; as “rochas” de manteiga de cacau recheadas com Licor Beirão e menta – parecem duras, mas desfazem-se na boca! – remetem para as pedras da mata; e a floresta doce, para sobremesa, vai buscar inspiração às árvores exóticas dos jardins (sequoias, bambus, podocarpo, canforeira, figueira-da-Austrália…). A História está, e bem, presente em cada canto desta quinta abençoada pela água, que aqui corre há sete séculos sem parar. Serão, ainda, as Ninfas do Mondego a chorarem a morte de Inês de Castro, como escreveu Camões?

Hotel Quinta das Lágrimas > R. António Augusto Gonçalves, Coimbra > T. 239 802 380 > a partir €139