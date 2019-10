No Hotel Águas do Gerês, recarregam-se energias no coração da natureza

1 / 4 Lucília Monteiro 2 / 4 Lucília Monteiro 3 / 4 Lucília Monteiro 4 / 4 Lucília Monteiro

O bonito edifício, com a antiga fachada pintada de amarelo, destaca-se na avenida central da vila das Caldas do Gerês. Próximo das termas, o Hotel Águas do Gerês tem sofrido várias remodelações, mas manteve o charme do início do século XX, quando as temporadas na estância termal eram programa obrigatório de uma classe privilegiada. Após anos ao abandono, soube adaptar-se e, já no século XXI, as mudanças sucederam-se, como a nova decoração nas zonas comuns e nos 55 quartos de áreas generosas, agora mais modernos e confortáveis.

De cara lavada está igualmente o restaurante, a apostar em produtos tradicionais, como o cabrito, o bacalhau, o polvo ou a posta, com uma apresentação mais contemporânea. Para passar o tempo, além do parque das termas a poucos metros do hotel – dois hectares de vegetação exuberante, grutas e lagos, onde está também a piscina exterior, aberta a não hóspedes –, há todo o Parque Nacional da Peneda-Gerês para desbravar. Os funcionários estão disponíveis para recomendar rotas, trilhos e roteiros e para fornecer contactos de empresas de desportos-aventura para experiências mais radicais.

Quem procura tratamentos ou programas de bem-estar tem, em edifícios contíguos, o antigo balneário termal (a funcionar entre junho e outubro, só com prescrição e acompanhamento médico) e um spa (aberto todo o ano), com piscina dinâmica, duches Vichy, massagens clássicas e orientais e outros mimos, pertencentes à mesma empresa que explora o hotel de três estrelas superior. É possível optar por um programa completo para termalistas, inclusive com refeições no restaurante definidas por nutricionistas. Para uma recarga total das energias.

Hotel Águas do Gerês > Av. Manuel Francisco da Costa, 136, Caldas do Gerês, Terras de Bouro > T. 253 390 190 > a partir de €55