Abraçados pelo Alqueva na Herdade dos Delgados Dark Sky View Hotel & Spa, em Mourão

A piscina, o restaurante e as varandas são verdadeiros miradouros neste hotel de quatro estrelas, onde a paisagem marca quem por ali passa. Bem-vindos ao novo Herdade dos Delgados Dark Sky View Hotel & Spa, em Mourão

Chegar de barco à Herdade dos Delgados será uma realidade dentro de pouco tempo. “Vamos ter um ancoradouro mesmo em frente ao hotel que vai permitir chegar pela água, é um dos serviços que nos distinguem na região”, diz António Delgado, proprietário do hotel de quatro estrelas, inaugurado no final de junho, em Mourão.

A vila raiana do Alto Alentejo encantou, de imediato, a família Delgado. “Temos viajado muito, a paisagem que se vê a partir do hotel (estamos rodeados de água) podia ser de qualquer parte do mundo. No entanto, estamos em Portugal, à beira do Alqueva, na Reserva Dark Sky. E isto é um verdadeiro luxo”, justifica. Foi esta imagem do Grande Lago que determinou a compra do terreno, dez hectares, no fim da antiga estrada por onde se faziam a entrada e a saída da vila, entretanto cortada para dar origem à barragem. O projeto, com 24 quartos e três apartamentos, todos com amplas varandas, para melhor apreciar a paisagem, tirou o máximo partido da localização, resvés ao Alqueva.

O edifício de dois andares encaixa na perfeição na paisagem natural do montado e é invisível a partir da estrada municipal que leva à herdade. “Não criámos barreiras arquitetónicas, o hotel foi integrado no meio das árvores já existentes de forma a protegermos o território”, conta o proprietário. É entre o montado que se caminha (ou corre) nos percursos pedestres existentes, e é também ao ar livre que se joga ténis, padel ou futebol de cinco. Quem preferir utilizar o spa também não fica privado da paisagem, já que, no interior, há luz natural e janelas para o exterior, um detalhe sempre presente em todos os corredores do hotel.

Cores e sabores do Alentejo

Na Herdade dos Delgados, a piscina com vista para o lago é dos locais mais apetecíveis. As espreguiçadeiras convidam a banhos de sol, mas é dentro de água, a observar a paisagem, que se relaxa verdadeiramente. Ao fim da tarde, quando a temperatura desce, tome-se uma bebida ao pôr do Sol, na esplanada na zona envolvente à piscina, que comunica com o bar e o restaurante Orion, uma pérola bem guardada, com cozinha de autor. “É uma filosofia diferente do fine dining, porque não quis menus de muitos pratos. O que pedi ao chefe foi: ponha-me o campo e o rio em três ou quatro sugestões”, revela António. E foi assim que Carlos Galhardas – que já passou pela equipa de Miguel Laffan e pelo Narcissus Fernandesii, em Vila Viçosa – desenvolveu uma carta baseada nos produtos endógenos da região, utilizando ingredientes tão característicos como beldroegas, ervas aromáticas, queijos, enchidos, frutos secos e peixes do rio.

O menu do restaurante é o espelho da identidade do território, as técnicas de alta cozinha estão lá, mas as criações são feitas de subtilezas e do respeito pelo produto. À mesa podem chegar sugestões tão diferentes como a reinterpretação de uma sopa de beldroegas (curiosamente um prato que o chefe não aprecia, mas que se desafiou a criar), lúcio e lagostins do nosso quintal com guarnição de molho de caldeirada de peixe do rio. Os vinhos e o serviço de sala estão nas mãos do sommelier Ângelo Santos, que também se surpreendeu com este recanto alentejano.

Herdade dos Delgados Dark Sky View Hotel & Spa > EM256, Mourão > T. 266 247 900 > a partir de €225

Aqui à volta

O que visitar e onde comer na região de Mourão

1. Praia Fluvial de Mourão

É preciso atravessar o passadiço de madeira, que liga o parque de merendas à pequena ilha, no meio da barragem de Alqueva, para chegar à praia fluvial de Mourão. Galardoada com Bandeira Azul, tem 320 metros de areal e um relvado para banhos de sol, com 45 chapéus de colmo. No espelho de água, há uma piscina flutuante para crianças, plataforma flutuante com torre de saltos, escada para banhistas e escorrega. Conte ainda com parque de merendas e bar de apoio. Mourão

2. Observatório do Lago Alqueva

Situado na Reserva Dark Sky, em Monsaraz, debaixo de um dos melhores céus do mundo, no Observatório do Lago Alqueva aprende-se a ver as estrelas com outros olhos. Com um programa recheado de atividades ligadas a astronomia, astrofotografia e ciência, promove sessões de observação astronómica, noturna ou solar, visitas guiadas e os sábados astronómicos, atividade direcionada para crianças, dos 6 aos 14 anos. Courela da Coutada, Monsaraz > T. 96 036 1906 > seg-dom 16h-23h30 > sábados astronómicos, 17 set, sáb 16h30 > €4 (6-14 anos) > observações, ter-sáb 21h30 > €15 (noturna), €4 (solar) > visita €1

3. Adega Velha

Ainda mal se chegou à porta, já soam as notas do cante alentejano entoadas pelos clientes da Adega Velha. O ritual é uma das atrações deste restaurante mouranense, também reconhecido pela sua comida alentejana. Na carta, destacam-se a sopa de cação, a sopa da panela, cozido de grão, o ensopado de borrego e a perdiz estufada. R. Dr. Joaquim de Vasconcelos Gusmão, 13, Mourão > T. 266 586 443 > ter-sáb 12h30-15h, 19h30-21h, dom 12h30-15h