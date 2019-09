Do Minho ao Alentejo, 5 escapadas para o outono que aí vem

Os dias ficam mais curtos, as noites arrefecem, as folhas das árvores começam a cair… O outono pede lugares tranquilos e aconchegantes. Do Alentejo ao Minho, cinco propostas para a estação que se avizinha

Está no centro histórico de Monção, junto ao Rio Minho, o Hotel Convento dos Capuchos, nascido a partir de um antigo lugar de monges do século XVI. Os 24 quartos duplos prolongam-se pelas três alas do convento (Chaminé, Torre e Sacristia) e continuam num edifício moderno com spa, ginásio, e vista para o jardim. Haverá melhor proposta do que ouvir o silêncio, durante o pequeno-almoço tomado nos claustros?

Também no sopé da serra da Estrela, na aldeia de Vinhó, em Gouveia, passada a azáfama das vindimas, os dias pedem descanso. Seja no conforto no interior do Hotel Rural Madre de Água – daqui a uns tempos, há de acender-se a lareira –, num passeio a cavalo pelas vinhas ou numa visita à queijaria e ao ovil com mais de 150 cabras e 450 ovelhas bordaleiras (há dias, nasceram os borreguinhos). Simplicidade e natureza, portanto.

O tempo passa devagar, devagarinho, nesta herdade alentejana onde nasceu o Monte do Freixo Poente, propriedade do hotel L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo. Na casa, ideal para famílias ou um grupo de amigos, feita com materiais da região (telhas e chão vieram de São Pedro do Corval) cabem sete adultos, em três quartos duplos. Nas noites mais frias, saberá bem ler um livro na sala de estar ou no alpendre, aconchegado com as mantas típicas de Monsaraz, a observar as estrelas.

Não muito longe dali, a pouco mais de 20 km de Montemor-o-Novo, fica o novíssimo Cucumbi, uma casa de campo com três apartamentos e quatro quartos. Além de uma sala de jogos bem equipada e de outra destinada a ateliês de cerâmica, os jantares vegetarianos que se oferecem aos hóspedes, com ingredientes cultivados na quinta, são a cereja no topo do bolo.

Dormir num barco catamarã, numa carruagem ou num bungalow, em pleno Alto Alentejo, num lugar que ainda tem uma horta biológica, um centro de interpretação de mel e uma quinta pedagógica, com vacas mertolengas, burros e cabras, parece uma utopia. Mas é o que se encontra na Herdade dos Adaens, em Campo Maior. E, por lá, ainda se escuta o chilrear dos pássaros e o coaxar das rãs.